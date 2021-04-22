ПРООН предоставит Украине 25 миллионов для преодоления последствий пандемии

Программа развития ООН (ПРООН) предоставит Украине техпомощь в размере около 25 млн грн на преодоление последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщила заместительница министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга, передает Интерфакс-Украина.

"Минздрав и международная организация ПРООН заключили соглашение о предоставлении техпомощи Украине для преодоления последствий пандемии COVID-19. Общая сумма договора – почти 25 млн грн", – сказала Шаталова.

По словам замминистра, средства планируется направить на запуск ІТ-решений и дополнительных модулей для отслеживания контактных больных на COVID-19, усовершенствование аналитического модуля по операционному прогнозированию распространения болезни, разработку учебных материалов для медработников, а также помощь общинам в информировании незащищенных слоев населения относительно борьбы с COVID-19.

Действие этого договора предусмотрено до 2024 года.