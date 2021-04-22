"Укрпошта" начала принимать e-документы для оплаты платежей

Компьютеризированные отделения "Укрпошты" начали принимать электронные документы в приложении "Дия" для оплаты платежей от 5 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Теперь для осуществления платежей на общую сумму от 5 тыс. грн больше не нужно предоставлять бумажные документы, удостоверяющие личность. Достаточно иметь электронные документы в приложении, установленном на смартфоне клиента. Приложение генерирует индивидуальный штрих-код для документа, который считывается сканером в отделении при оплате платежа. А после разрешения пользователя в приложении "Дия" копии электронных документов передаются в систему "Укрпошты", - сказано в сообщении.

Например, клиенты в отделении при оплате стоимости обучения в вузах, налога на покупку недвижимости или приобретение автомобиля, услуг нотариусов или иных платежей могут показать только документы из приложения "Дия".

Вместо бумажных документов, удостоверяющих личность, в приложении используются электронные: паспорт гражданина Украины (ID-карта) или заграничный паспорт.

"Обращаем внимание, чтобы оплатить коммунальные или бюджетные платежи на общую сумму до 30 тыс. грн, не нужно предоставлять документы для верификации личности", - также отмечается в сообщении.

В случае осуществления финансовой операции на общую сумму более 30 тыс. грн, согласно внутренним нормативным документам "Укрпошты" по вопросам финансового мониторинга, клиент должен заполнить анкету. В случае осуществления финансовой операции на сумму 400 тыс. грн или больше дополнительно к анкете необходимо предоставить копии документов, подтверждающие источники происхождения средств. Это может быть справка о зарплате, выписка о сумме средств на счете, документы, подтверждающие получение наследства.