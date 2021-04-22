"Антонов" купил у эмиратской компании американское оборудование для Ан-178

ГП "Антонов" госконцерна "Укроборонпром" 17 апреля по результатам упрощенной/допороговой закупки заключило соглашение с фирмой JT Avionics DWC-LLC (ОАЭ) о поставке систем предупреждения столкновенияя на $559 тыс.

Об этом сообщается в системе ProZorro, передают Наші гроші.

В этом году поставят два комплекта системы предупреждения столкновения самолетов в воздухе CAS-100 производства компании Honeywell International Inc."(США) для транспортных самолетов Ан-178 №001 и Ан-178-100Р №006 по $279 тыс.

Каждый комплект включает:

один процессор TPA-100B за $109 тыс;

один монтажный комплект за $62 тыс;

два ответчика TRA-100B по $35 тыс;

один пульт управления CTA-100A за $22 тыс;

две направляющие антенны ANT-81A по $8 тыс.

В прошлом году "Антонов" заказывал этой фирме такие системы в большей комплектации дороже - по $299 тыс. При этом вышеупомянутые составляющие были дешевле, однако дополнительно в комплект входили два индикатора IVA-81D по $20 тыс.

В 2018 году такие системы заказывали этой фирме по $259 тыс, но состав был неизвестен.

Оплаченное заранее оборудования поставят на условиях CPT "Борисполь" за три месяца.

Цена нынешнего договора на 4% ниже ожидаемой стоимости закупки в $580 тыс.

Компания Air Team, s.r.o. (Чехия) Петра Полака 1959 года рождения и Петра Полака 1988 года рождения предлагала продукцию того же производителя почти на треть дешевле. Однако ее отклонили, поскольку она не подтвердила дилерский статус и опыт. Фирма предоставила письмо от Honeywell, в котором вместо статуса указано лишь, что Honeywell предоставила коммерческое предложение на запрашиваемые изделия. Согласно полученному заказчиком письма от Honeywell International Sarl от 30 марта 2021 года, чешский Air Team не имеет официального статуса "дилер", поскольку его присвоения еще утверждается. Кроме того, она не предоставила копии аналогичных договоров.

Отклоненная фирма заявила, что не может предоставить копии договоров с чешскими заказчиками, поскольку те не поощряют распространение информации о самолетах, которые производят для третьих лиц. Также она считает, что предоставленное им письмо, как и требовалось, "подтверждает непосредственные партнерские отношения между участником и производителем товара". При этом фирма признала, что находится на заключительном этапе утверждения статуса "дилер".

Заказчик не удовлетворил требование, ответив, что фирма не исправила выявленные недостатки в течение суток и была отклонена за несоответствие требованиям конкурсной документации.

В другом требовании Air Team поставила под сомнение дилерский статус арабской фирмы JT Avionics и указала, что, по данным ImportGenius, единственным покупателем той является "Антонов".

Заказчик ответил, что сотрудничает с JT Avionics много лет и не имеет замечаний к ее предложению. По его словам, она участвовала в изготовлении, модернизации самолетов Ан-148/158, Ан-132, Ан-124/225 и зарекомендовала себя как надежного поставщика. Кроме того, в 2013-2014 годах JT Avionics безвозмездно предоставила ему комплекты аппаратуры бортового радиоэлектронного оборудования для комплектации опытных образцов самолетов.

По данным тендерного предложения, JT Avionics принадлежит директору Вадиму Усову. В открытом реестре Дубая менеджером указанный Георгий Сидоров.