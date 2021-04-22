Региональные сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо

Розничные сети АЗС, работающие в эконом-сегменте, 22 апреля повысили стоимость бензина и дизтоплива на 10-35 коп./л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

Сеть станций UPG повысила цены на бензин на 30 коп/л: бензин марки А-95 подорожал до 28,20 грн/л, А-92 - до 27,20 грн/л. На станциях Chipo бензины подорожали на 32 коп./л.

В сетях SUNOIL и Marshal на 13 коп./л и 30 коп/л соответственно, подорожали только бензины, а на "Авантаж 7" цены на ДТ выросли на 33 коп/л, до 25,35 грн/л.

Сеть "БРСМ-Нафта" повысила цены на ДТ в среднем на 23 коп/л, Motto - на 5 коп./л.

На прошлой неделе стоимость мелкооптовых партий ДТ выросла на 9%, до 23,66 грн/л. Бензины за это же время подорожали на 5%: А-92 до 26,14 грн/л, А-95 - до 27,08 грн/л. Основное давление на рынок оказывает дефицит ресурса и рост котировок нефти.