Кулеба призвал Запад пригрозить России отключением от системы SWIFT

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Запад продемонстрировать готовность ввести новые санкции в отношении России, в частности, отключив от международной системы банковских платежей SWIFT, чтобы сдержать агрессивные действия в отношении Украины.

Об этом Кулеба заявил в интервью информагентству Reuters, передает Deutsche Welle.

Кулеба отметил, что у Киева нет новой информации, которая указывала бы на решение России начать военные действия в отношении Украины, но важно, чтобы Запад действовал сейчас, чтобы предотвратить такой сценарий.

По словам министра, во время встречи на прошлой неделе с госсекретарем США Энтони Блинкеном он просил Вашингтон о поставках "мощных средств ведения электронной войны" с целью противодействия возможностям России выводить из строя украинские системы связи.

Кулеба также сообщил, что во время встречи глав МИД стран-членов ЕС в начале этой недели он призвал рассмотреть возможность отключения России от SWIFT в качестве составной пакета новых экономических санкций в случае, если действия Москвы приведут к эскалации ситуации.

Министр отметил, что дипломатия западных государств помогла сдерживать Россию, однако все будет зависеть от того, готов ли Запад "подкреплять свои слова делами".

Кулеба сообщил, что Киев пока не получил ответа Москвы на предложение президента Украины Владимира Зеленского своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться на Донбассе.

Говоря о произнесенном накануне послании Путина Федеральному собранию, Кулеба отметил, что понял месседж российского президента следующим образом: "Мы будет пересекать ваши "красные линии", однако вам не разрешено пересекать наши, и именно мы будем определять, где именно пролегают наши "красные линии".

Как сообщалось, ранее Кулеба на совещании министров иностранных дел Европейского союза предложил в дополнение к существующим европейским санкциям против отдельных российских чиновников подготовить пакет секторальных санкций против РФ. Однако затем он признал, что в странах Евросоюза нет консенсуса по этому вопросу.