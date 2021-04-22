"Укргидроэнерго" не смогло отсудить у "Энергорынка" 1,1 миллиарда долга

Хозсуд Киева 6 апреля отказался удовлетворить иск "Укргидроэнерго" к госпредприятию "Энергорынок" (по делу №910/16185/19) о взыскании 1,1 млрд грн задолженности за электроэнергию, произведенную в период с декабря 2014 по июнь 2019 года.

Об этом сообщает Finbalance.

Суд констатировал, что, введя с 1 июля 2019 года новый рынок электроэнергии, государство изменило характер регулирования спорных правоотношений, сложившихся между сторонами спора на основании заключенного договора.

"То есть задолженность ответчика перед истцом, образовавшейся по договору №3304/01 от 31 января 2006 года подлежит погашению в специальном порядке, определенном государством", - говорится в судебном решении.

Напомним, ГП "Энергорынок" до 1 июля 2019 года выполняло функцию оптового поставщика электроэнергии. С 1 июля в Украине была запущена новая модель оптового рынка электроэнергии, которая предусматривает ликвидацию ГП "Энергорынок" как единого покупателя и продавца электроэнергии.

Хозсуд Киева признал обоснованным утверждение ГП "Энергорынок" о необходимости учета положений закона "О рынке электрической энергии" в части особенностей погашения задолженности ГП "Энергорынок" на оптовом рынке электрической энергии в Украине. Согласно этому документу, ГП "Энергорынок" осуществляет деятельность до полного погашения своей кредиторской и дебиторской задолженности за электрическую энергию.

17 июня 2020 года Верховная Рада приняла закон "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии" №719-IX, который вступил в силу с 16 июля 2020 года. Согласно этому документу, задолженность ГП "Энергорынок" перед "Укргидроэнерго", а также перед "Энергоатомом" и "Укрэнерго" подлежит списанию. Зато Кабмин на сумму списанного долга должен увеличить уставный капитал "Укргидроэнерго", "Энергоатома", "Укрэнерго" за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

Остаточные долги дебиторов "Энергорынок" должен переуступить кредиторам. При этом НКРЭКУ должна предусмотреть средства для погашения долгов операторов электросетей в тарифе на передачу электроэнергии. Другие непогашенные долги "Энергорынка" должны быть списаны, а сама компания ликвидирована.

По данным ГП "Энергорынок", на 1 марта 2020 года его кредиторская задолженность составляла 27 млрд грн, а дебиторская - 30 млрд грн.