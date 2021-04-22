ЕБРР выделит "Креди Агриколь Банку" кредит на 25 миллионов евро

Европейский банк реконструкции и развития предоставит "Креди Агриколь Банку" кредитную линию в размере до 25 млн евро на срок до четырех лет, чтобы расширить доступ для микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) к лизинговым услугам.

Об этом говорится в сообщении банка, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, соответствующее финансирование будет предоставлено в рамках программы "Кредитная линия EU4Business-EBRD", цель которой - помочь ММСБ достичь международных стандартов производства за счет экономии энергии, ресурсов и уменьшения выбросов углерода.

Согласно условиям программы, клиенты "Креди Агриколь" смогут получить грант в формате кэшбека до 15% от суммы финансирования за счет ЕС, а также бесплатную консультационную поддержку от ЕБРР.

Указывается, что для участия в программе и получения гранта от ЕБРР клиенту необходимо выбрать технику из каталога "Креди Агриколь Банка" или узнать ее характеристики и стоимость у продавца и обратиться к менеджеру банка или отправить запрос на почту.

"Креди Агриколь Банк" (ранее - "Индэкс-Банк") основан в 1993 году. Единственным его акционером является Credit Agricole S.A. (Франция).

Согласно данным Нацбанка Украины, "Креди Агриколь Банк" на 1 января 2021 года по размеру общих активов занимал 11 место (52,05 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.