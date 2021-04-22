Минэнерго утвердило график ремонтов электростанций на 2021 год

Министерство энергетики Украины обновило план-график ремонтов и реконструкции оборудования электростанций энергогенерирующих компаний и теплоэнергоцентралей на 2021 год.

Согласно приказу ведомства №69 от 19 апреля 2021 года, в частности, сокращены и перенесены сроки ремонта блока №2 Запорожской АЭС, чтобы он смог работать на протяжении следующей зимы. Также перенесено с ноября на август начало ремонта блока №1 Южно-Украинской АЭС, передает Интерфакс-Украина.

Ранее в Минэнерго отмечали, что оптимизация графика ремонтов энергоблоков предотвратит дефицит ресурса, в частности, путем увеличения доступной мощности НАЭК "Энергоатом" в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

Как сообщалось, сдвиги и задержки с ремонтной кампанией АЭС на протяжении 2020 года привели к сверхплановому расходу угля на блоках ТЭС в ноябре-декабре. Сильные морозы, сработанные до минимума запасы угля и находящиеся в ремонтах в конце январе-феврале 4-5 блоков АЭС привели к кризису в украинской энергосистеме, которую удалось сбалансировать благодаря наращиванию импорта электроэнергии из Беларуси и включению для работы на природном газе шести блоков ТЭС государственной "Центрэнерго".

При этом в весенне-летний период в энергосистеме все чаще возникает профицит электроэнергии, что приводит к ограничениям мощности АЭС и "зеленых".