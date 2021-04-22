Минфин предложил повысить налог на выбросы в 3 раза
Министерство финансов предлагает повысить ставку экологического налога на выбросы двуокиси углерода (CO2) втрое – с 10 грн до 30 грн за тонну.
Соответствующая норма содержится в разработанном Минфином законопроекте, определяющем источники наполнения госбюджета в 2022 году, передает Интерфакс-Украина.
Согласно документу, Минфин также инициирует поэтапное – до 1 января 2029 года – повышение в 10 раз ставок этого налога на выбросы загрязняющих веществ в водные объекты.
Планируется , что с 1 июля этого года, когда может вступить в силу этот законопроект, они будут увеличены вдвое, а с 1 января 2022 года ежегодно будут повышаться еще на 100% от нынешнего уровня (или на 10% от конечного уровня).
Напомним, подобный ресурсный законопроект (№4101-д) правительство предлагало принять в пакете с законом о госбюджете на 2021 год, однако депутаты отказались это сделать.
В том законопроекте была такая же норма о поэтапном повышении экологического налога на сбросы. Что касается налога на выбросы CO2, то осенью прошлого года его также предлагалось повышать поэтапно – по 5 грн за тонну – до 2024 года.
В ЕС тонна выбросов СО2 стоит 47$ =1316 грн., а у нас аж 30 грн.= 1$, олигархи и дальше смогут беспрепятственно для своей прибыли травить граждан Украины...