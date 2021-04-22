БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Укрзализныця" возобновила движение поездов в Черновицкую область

"Укрзализныця" возобновила движение поездов в Черновицкую область

"Укрзализныця" с 22 апреля восстановила полноценное курсирование поездов дальнего следования в Черновицкой области.

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, это стало возможным благодаря отмене установленного ранее в регионе "красного" уровня эпидемической опасности.

В частности, восстанавливается курсирование по полноценным маршруту таких поездов:

  • №7/8 Киев-Черновцы-Киев;
  • №117/118 Киев-Черновцы-Киев;
  • №135/136 Одесса-Черновцы-Одесса;
  • №357/358 Киев-Рахов-Киев.

В компании уточнили, что продажа билетов на эти направления уже открыта.

Как сообщалось, накануне Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании в среду приняла решение перевести Черновицкую область из "красной" сразу в "желтую" зону эпидемической опасности.

Черновицкая область находилась в "красной" зоне карантина с 7 марта.

