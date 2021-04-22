Власти Киева увеличили расходы бюджета города на 10 миллиардов

Депутаты Киевсовета внесли изменения в бюджет столицы на 2021 год, дополнительно выделив 5,5 млрд грн на транспорт и дорожное хозяйство за счет привлечения заимствований.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, расходная часть бюджета города увеличенаа почти на 10 млрд грн – с 57,8 млрд грн до 67,1 млрд грн.

В то же время доходная часть бюджета увеличена всего на 0,2 млрд грн – до 60,7 млрд грн.

Обеспечить финансирование возросших расходов планируется, в частности, за счет заимствований на 5,5 млрд грн и увеличения поступлений от продажи земли на 338 млн грн.

В части расходов больше всего – на 5,5 млрд грн – дополнительно выделено на транспорт и дорожное хозяйство, теперь общие расходы по этой статье составят 14,2 млрд грн.

На ЖКХ финансирование увеличили на 1,5 млрд грн и теперь общая сумма составит 5,3 млрд грн.

Кроме того, депутаты на 748 млн грн увеличили расходы на сферу образования – до 25,4 млрд грн. На здравоохранение дополнительно выделено 790,5 млн грн, после чего общие расходы на эту сферу в 2021 году составят 6,5 млрд грн.

На социальную защиту киевлян расходы увеличили почти на 262 млн грн (составит 5,3 млрд грн).

На сферу культуры расходная часть выросла на 261 млн грн - до 1,8 млрд грн.

На физическую культуру и спорт расходы выросли почти на 123 млн грн – почти 1,4 млрд грн.

Как соообщалось, ранее Киевский городской совет утвердил бюджет города Киева на 2021 год с доходами 60,7 млрд грн и расходами на уровне почти 57,8 млрд грн.