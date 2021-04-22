Суд разрешил взыскать 209 миллионов налогового долга со счетов "Креатива"

Окружной админсуд Киева 15 апреля удовлетворил иск главного управления ГНС в Киеве к ЧАО "Креатив" и решил взыскать со всех счетов компании, открытых в банках, сумму налогового долга 209 млн грн (дело №826/19378/16).

Об этом сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, налоговики отмечали, что на 15 января 2021 года сумма налогового долга ЧАО "Креатив" составила 868,1 млн грн, в том числе с НДС - 201 млн грн, штрафная санкция - 25,7 млн грн, остаток неуплаченной пени - 641,3 млн грн.

ЧАО "Креатив" было признано банкротом постановлением Хозяйственного суда Киева от 16 апреля 2018 года (оставлено без изменений постановлением Киевского апелляционного хозсуда Киева от 19 июня 2018 года и постановлением Верховного Суда от 9 октября 2018 года). Суд констатировал, что пассивы должника (19,4 млрд грн) значительно превышают активы (33,4 млн грн), и "имеющегося у должника имущества недостаточно для погашения всей кредиторской задолженности".

17 марта 2021 года Хозсуд Киева утвердил ликвидационный баланс ОАО "Креатив Групп" и решил ликвидировать эту компанию как юридическое лицо в связи с банкротством (дело №910/4139/18).

ПАО "Креатив Групп" было признано банкротом постановлением этого суда от 30 мая 2018 года.