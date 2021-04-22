Минфин предложит повысить акциз на алкоголь

Министерство финансов предлагает вернуться к идее индексации ставок налогов на подакцизные товары, в частности повысить ставки для ряда подакцизных товаров.

Об этом говорится в проекте закона с поправками в Налоговый кодекс, передает Интерфакс-Украина.

Согласно проекту закона, акциз на игристые вина предлагается поднять с 11,65 грн до 12,23 грн за 1 л, на вина - с 8,02 грн до 8,42 грн за 1 л, на сидр - с 1,06 грн до 1,11 грн за 1 л, а также на алкогольные напитки с содержанием спирта выше 22% - с 126,96 грн до 133,31 грн за 1 л 100-процентного спирта.

Законопроект предлагает также изменить подход к начислению акцизного налога на пиво - 59,82 грн за 1 л 100-процентного спирта вместо нынешних 2,78 грн за 1 л, свидетельствуют материалы законопроекта.

Согласно им, Минфин также предлагает запретить выезжать из Украины руководителям юрлиц, за которыми числится налоговый долг.

При этом ведомство намерено предложить внести изменение в подход к лицензированию производства табачных изделий.

Лицензии на производство табачных изделий предлагается выдавать только субъектам хозяйствования, которые на момент подачи заявки на такое разрешение являются собственниками или пользуются помещениями и оборудованием, обеспечивающими полный технологический цикл производства табачных изделий, включая изготовление табачной смеси, сигаретные цеха. При этом Минфин предлагает установить условие, согласно которому использование для производства таких помещений и оборудования осуществляет только один субъект хозяйствования.

Законодательные предложения также содержат норму о том, что если инвентаризация на предприятиях розничной торговли выявит нехватку подакцизных товаров, они будут считаться поданными гражданам.

Минфин также предусмотрел в законопроекте норму, касающуюся крупных налогоплательщиков: для них сумму отрицательного значения налогообложения отчетных лет, непогашенную на 1 января 2022 года положительным значением объекта налогообложения, предлагается учитывать в сокращение финансового результата 2023 года в размере 50%.