Банки улучшили прогнозы по кредитованию населения и бизнеса, – опрос НБУ

Количество банков, ожидающих роста объемов кредитного портфеля в течение следующих 12 месяцев, составило 78% для корпоративного сегмента и 82% для кредитования населения.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного Национальным банком Украины опроса об условиях банковского кредитования, передает пресс-служба регулятора.

"Участники опроса положительно оценивают перспективы кредитования в следующие 12 месяцев: 78% респондентов прогнозируют рост кредитного портфеля корпораций, 82% – домохозяйств. Это самые высокие с 2015 года оценки прироста кредитного портфеля населения, впрочем, отдельные крупные банки ожидают определенного ухудшения его качества", – сказано в сообщении.

При этом НБУ отмечает рост оптимистических настроений респондентов относительно дальнейшего наращивания фондирования. В частности, 77% опрошенных ожидают увеличения депозитов домохозяйств, 78% – средств предприятий.

Согласно результатам опроса, вырос спрос на кредиты со стороны бизнеса и населения, в частности спрос на ипотеку был самым высоким за всю историю наблюдений. Однако уровень одобрение заявок на ипотеку банками не изменился, несмотря на снижение ставок. В то же время уровень одобрения потребительских кредитов увеличивается два квартала подряд.

При этом банки впервые с начала кризиса заявили о несущественном смягчения кредитных стандартов для бизнеса. Ослабление требований касалось

преимущественно краткосрочных и гривневых кредитов. Стандарты кредитования домохозяйств незначительно смягчились, в большей степени по потребительским займам благодаря конкуренции как между банками, так и небанковскими финансовыми учреждениями.

В то же время в первом квартале четверть участников опроса несколько ухудшили оценки кредитного риска. Преимущественно крупные банки отметили несущественный рост процентного риска и риска ликвидности при одновременном уменьшении валютного и операционного рисков.

Опрос проводился из 19 марта по 9 апреля 2021 среди кредитных менеджеров 23 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 88%.