Евразийская комиссия продлила действие пошлины на стальные трубы из Украины

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила антидемпинговую пошлину в отношении некоторых видов стальных труб из Украины до 7 февраля 2022 года включительно.

Согласно информации ЕЭК, срок действия применяемой меры должен был истечь 1 июня 2021 года, однако в адрес департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление о проведении повторного антидемпингового расследования, передает Интерфакс-Украина.

"Сведения, представленные в заявлении, позволили департаменту сделать предварительные выводы о возможном продолжении демпингового импорта стальных труб из Украины и причинении ущерба отрасли экономики государств Евразийского экономического союза. По результатам рассмотрения заявления 8 февраля 2021 года начато повторное антидемпинговое расследование", – отмечается в торговом блоке ЕЭК.

Нормативной базой ЕАЭС предусмотрено продление срока применения действующей антидемпинговой меры на период проведения повторного расследования, которое должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты его начала.

При этом уточняется, что антидемпинговая пошлина в отношении некоторых видов стальных труб из Украины, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, установлена решением комиссии Таможенного союза от 22 июня 2011 года №702 и составляет от 18,9% до 37,8% в зависимости от компании-производителя и разновидности продукции. Действие антидемпинговой меры продлено решением коллегии ЕЭК от 2 июня 2016 года №48 по 1 июня 2021 года включительно.

Как сообщалось, было начато повторное антидемпинговое расследование в отношении обсадных, насосно-компрессорных, нефтепроводных, газопроводных стальных труб и труб общего назначения диаметром до 820 мм из Украины. Основанием для расследования послужили результаты рассмотрения заявления, поданного основными трубными предприятиями ЕАЭС, в котором говорится о возможности продолжения демпингового импорта стальных труб из Украины и возобновления ущерба отрасли после прекращения действия пошлины.

"Антидемпинговая мера направлена на устранение недобросовестной конкуренции, сбалансированно учитывает интересы производителей и потребителей ЕАЭС и, как следствие, способствует стабильному функционированию трубного рынка ЕАЭС. Учитывая сохраняющуюся угрозу демпинга в рамках проводимого расследования, будет оцениваться угроза возобновления причинения ущерба производителям. В случае подтверждения этой ситуации, решение по итогам нашей работы позволит сохранить стабильность на рынке трубной продукции", - заявлял ранее министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Антидемпинговые меры были введены в июне 2011 года, а в июне 2018 года продлены до июня 2021 года. Антидемпинговые пошлины на украинские обсадные трубы были установлены (и действуют в настоящее время) в размере 18,9% от таможенной стоимости, на насосно-компрессорные трубы - 19,9%, а на нефтепроводные, газопроводные и горячедеформированные трубы общего назначения диаметром до 820 мм - 19,4%.