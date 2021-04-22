Нацбанк приостановил лицензии 5 страховых компаний из-за нарушения нормативов
Национальный банк Украины (НБУ) применил меры воздействия к 11 страховых компаний за нарушение нормативов.
Соответствующее решение вступило в силу 22 апреля, передает пресс-служба регулятора.
В частности, НБУ решил приостановить действие всех лицензий пяти компаний:
- ЧАО "Страховая компания "Капитал-Страхование";
- ОДО "Страховая компания "Ника";
- ЧАО "Альянс-гарант" страховая компания";
- ЧАО "Страховая компания "Финекс";
- ОДО "Страховая компания "Финтех".
"Национальный банк решил приостановить действие лицензий этих компаний, поскольку они не имеют необходимого объема приемлемых активов для поглощения убытков, которые могут возникнуть в будущем. Часть из них, в том числе не имеет достаточно приемлемых активов для выполнения страховых обязательств. Дефицит приемлемых активов этих компаний превышает 50%, а в некоторых достигает 99%", – отмечается в сообщении.
По данным НБУ, доля этих страховщиков на рынке составляла 6,7% в 2020 году по страховым премиям. Указанные компании активно работали с юридическими лицами и принимали риски в перестрахование от страховщиков-резидентов. Основными видами страхования этих компаний является страхование имущества, финансовых рисков, страхование кредитов и грузов.
Кроме того, Нацбанк применил к шести страховым компаниям меру воздействия в виде обязательства устранить выявленные нарушения:
- ЧАО "Перестраховочное общество "Европолис";
- ЧАО "Страховая компания "Мир";
- ЧАО "Страховая компания "Остра";
- ЧАО "Страховая финансовая группа "Глебов и партнеры";
- ЧАО "Украинская страховая компания АСКА";
- ЧАО "Страховая компания АСКО-Донбасс Северный".
"Такая мера воздействия была выбрана, поскольку эти компании не нарушают нормативы, связанные со страховыми резервами, а объем и стабильность приемлемых активов для покрытия страховых резервов не вызывает пока оговорок", – пояснили в НБУ.
Страховые компании "АСКА" и "АСКО-Донбасс Северный" являются членами Моторного (транспортного) страхового бюро и осуществляют деятельность по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). При этом первая из них не соблюдает норматива платежеспособности и достаточности капитала, а вторая не сформировала гарантийный фонд в соответствии с законодательством.
Все 11 страховщиков обязаны в срок до 4 июня устранить нарушения и представить Национальному банку отчет об их устранении.
Как сообщалось, ранее Национальный банк принял решение применить к семи страховым компаниям меру воздействия в виде временного приостановления всех лицензий из-за нарушения нормативов во втором полугодии 2020 года.
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