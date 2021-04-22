Глава банка Фурсина подделал отчетность для получения рефинансирования, – СБУ (обновлено)

Служба безопасности Украины обнаружила, что глава правления и главный бухгалтер одного из украинских банков сфальсифицировали финансовую документацию во время подачи отчета в Национальный банк.

Как сообщает пресс-центр СБУ, фигуранты подделали документы, чтобы скрыть неплатежеспособность учреждения.

"Оперативники СБУ установили, что организаторы подавали неправдивые данные для получения от Нацбанка кредитных средств по программе рефинансирования. Они неоднократно в течение 2018-2020 годов вносили в финансовую отчетность недостоверные данные о наличии у финучреждения прав на целостный имущественный комплекс по пищевому производству", – сказано в сообщении.

Балансовую стоимость комплекса определили в 277 млн грн, что составляет 13,7% от всех активов банка. Получив недостоверные данные регулятор выдал банку в 2019 году 7 млн грн рефинансирования и 50 млн кредита "овернайт" для поддержания ликвидности.

В результате действий сообщников, банк признан неплатежеспособным. В учреждение введено временную администрацию Фонда гарантирования вкладов физлиц. Точный размер нанесенных государству убытков установят позже в ходе расследования.

На данный момент главе правления и главному бухгалтеру сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 УК Украины. То есть по факту фальсификации финансовых документов банковского учреждения, по предварительному сговору группой лиц.

По информации Интерфакс-Украина, речь идет о главе правления и бухгалтере "Мисто Банка". Главой правления банка в последние по меньшей мере 6 лет был Иван Демченко, осенью 2020 года он был избран депутатом горсовета Одессы от партии "ОПЗЖ".

Как сообщалось, 26 января Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Мисто Банк".

Напомним, НБУ принял решение об отнесении АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала. Проблемы с капиталом возникли из-за потери одного из основных активов – предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

По данным Фонда гарантирования, выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка составят около 302 млн грн.

"Мисто Банк" основан в 1993 году. Его владельцем является Иван Фурсин, которому совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.

Фурсин известен, как бизнес-партнер Сергея Левочкина – депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и бывшего главы Администрации президента при Викторе Януковиче.