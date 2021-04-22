Киевсовет выделил гарантии по кредиту для "Киевтеплоэнерго" на 140 миллионов евро

Киевский горсовет на заседании 22 апреля одобрил привлечение кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму до 140 млн евро коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго".

Соответствующее решение поддержали 93 депутата, передает пресс-служба Киевсовета.

В частности, предприятию предоставлено разрешение на совершение всех необходимых сделок, а меру Киева Виталию Кличко предоставлены полномочия подписать гарантийный договор с ЕБРР.

Кредит в объеме до 140 млн евро будет привлечен под гарантию Киевского городского совета в 2021 году для обновления и реконструкции критических объектов теплоэнергетической инфраструктуры города.

В частности, предусмотрено создание комплексной диспетчерской системы теплоснабжения, уменьшение затрат на ремонт соответствующего оборудования и избежания рисков его выхода из строя, внедрение дистанционного сбора информации за потребленную тепловую энергию, формирование единой комплексной системы контроля и мониторинга теплоэнергетического комплекса города, существенная модернизация Киевских ТЭЦ, что позволит усилить экономию потребления топлива и минимизировать вредные выбросы.

Ожидаемый срок погашения кредита ЕБРР составляет до 13 лет с даты заключения кредитного договора. Объем кредита до 140 млн евро. Источник возврата – за счет тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку.

Ожидаемый уровень экономии природного газа благодаря реализации проекта оценивается в 8,7 млн кубометров в год, выбросы СО2 уменьшатся на 198,6 тонн в год, экономия электроэнергии составит 353 МВт-ч. Сумма ежегодной экономической выгоды от внедрения инвестиционного проекта должна составить 21,92 млн евро.