Власти Киева решили продать землю завода "Фармак" за 217 миллионов

Киевский горсовет на заседании 22 апреля принял решение о продаже земли фармацевтического завода "Фармак" за 217 млн грн.

Соответствующее решение поддержали 92 депутата, передает пресс-служба Киевсовета.

Речь идет о территории по ул. Кирилловской, 74 в Подольском районе, на которой уже 95 лет находится киевский фармацевтический завод.

По словам заместителя городского головы - секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, "Фармак" выкупит землю под своими производственными объектами за 217 млн грн.

"По состоянию на 2021 новый проект решения отличается от предыдущих, поскольку предусматривает рассрочку оплаты за земельный участок только на один год", – отметил секретарь горсовета.

"Фармак" – производитель лекарственных средств европейского уровня, лидер фармацевтического рынка Украины по объемам продаж. Экспортирует продукцию в 20 стран мира.

Согласно данным Госреестра, конечным бенефициарным собственником ПАО "Фармак" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.