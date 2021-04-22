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Нацбанк аннулировал лицензии двух страховых компаний

Нацбанк аннулировал лицензии двух страховых компаний

Национальный банк Украины отозвал все лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) у двух финансовых учреждений.

Как сообщает пресс-служба регулятора, соответствующее решение было принято 21 апреля на основании поданных компаниями заявлений.

Таким образом, шесть лицензий на осуществление страховой деятельности аннулированы у ЧАО "СК "Индустриальная" и 18 лицензий отозваны у АО "СК "Варта".

Объем страховых премий "Индустриальной" за 2020 год составил 1,2 млн грн, стоимость активов – 59,9 млн грн. Доля рынка страховой компании по страховым премиям составляла 0,003% от общего объема страховых премий. Компания занималась в основном имущественным страхованием юридических лиц. Сейчас у компании нет действующих договоров страхования и невыполненных обязательств перед страховщиками.

Объем страховых премий "Варты" за 2020 год составил 430,8 млн грн, стоимость активов – 211,1 млн грн. Доля рынка страховой компании по страховым премиям составляла 1,1% от общего объема страховых премий. Компания занималась в основном страхованием финансовых рисков, грузов и багажа, имущества, а также страхованием ответственности перед третьими лицами.

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Джерело:  Нацбанк
ліцензія (757) НБУ (9401) страхування (673) страхові компанії (273)


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