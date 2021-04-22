Нацбанк аннулировал лицензии двух страховых компаний

Национальный банк Украины отозвал все лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) у двух финансовых учреждений.

Как сообщает пресс-служба регулятора, соответствующее решение было принято 21 апреля на основании поданных компаниями заявлений.

Таким образом, шесть лицензий на осуществление страховой деятельности аннулированы у ЧАО "СК "Индустриальная" и 18 лицензий отозваны у АО "СК "Варта".

Объем страховых премий "Индустриальной" за 2020 год составил 1,2 млн грн, стоимость активов – 59,9 млн грн. Доля рынка страховой компании по страховым премиям составляла 0,003% от общего объема страховых премий. Компания занималась в основном имущественным страхованием юридических лиц. Сейчас у компании нет действующих договоров страхования и невыполненных обязательств перед страховщиками.

Объем страховых премий "Варты" за 2020 год составил 430,8 млн грн, стоимость активов – 211,1 млн грн. Доля рынка страховой компании по страховым премиям составляла 1,1% от общего объема страховых премий. Компания занималась в основном страхованием финансовых рисков, грузов и багажа, имущества, а также страхованием ответственности перед третьими лицами.