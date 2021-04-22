Госстат зафиксировал рост промпроизводства впервые с начала года

Промышленное производство в Украине в марте 2021 года выросло в годовом выражении на 2,1% после падания на 4,6% в феврале и на 4% – в январе.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

С коррекцией на эффект календарных дней рост промпроизводства в марте составил 2,4%.

В то же время по сравнению с февралем промышленное производство в марте выросло на 10,9% или на 1,8% с учетом сезонной корректировки.

При этом в январе-марте падение промпроизводства замедлилось до 2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Госстат уточняет, что в перерабатывающей промышленности в марте 2021 года к марту 2020 года зафиксирован рост на 2,5%, в добывающей промышленности и разработке карьеров спад составил 1,5%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха зафиксирован рост на 7,3%.

Как сообщалось, по данным Госстата, промышленное производство в Украине в феврале 2021 года снизилось в годовом выражении на 4,6% после падения на 4% в январе.В январе-феврале падение промпроизводства составило 4,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что рост промпроизводства в марте 2021 года зафиксирован на фоне низкой сравнительной базы из-за введенного в марте 2020 года локдауна. Так, по данным Госстата промышленное производство в Украине в марте 2020 года снизилось на 7,7% по сравнению с мартом 2019 года.