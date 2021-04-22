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Новини
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Госстат зафиксировал рост промпроизводства впервые с начала года

Госстат зафиксировал рост промпроизводства впервые с начала года

Промышленное производство в Украине в марте 2021 года выросло в годовом выражении на 2,1% после падания на 4,6% в феврале и на 4% – в январе.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

С коррекцией на эффект календарных дней рост промпроизводства в марте составил 2,4%.

В то же время по сравнению с февралем промышленное производство в марте выросло на 10,9% или на 1,8% с учетом сезонной корректировки.

При этом в январе-марте падение промпроизводства замедлилось до 2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Госстат уточняет, что в перерабатывающей промышленности в марте 2021 года к марту 2020 года зафиксирован рост на 2,5%, в добывающей промышленности и разработке карьеров спад составил 1,5%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха зафиксирован рост на 7,3%.

Как сообщалось, по данным Госстата, промышленное производство в Украине в феврале 2021 года снизилось в годовом выражении на 4,6% после падения на 4% в январе.В январе-феврале падение промпроизводства составило 4,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что рост промпроизводства в марте 2021 года зафиксирован на фоне низкой сравнительной базы из-за введенного в марте 2020 года локдауна. Так, по данным Госстата промышленное производство в Украине в марте 2020 года снизилось на 7,7% по сравнению с мартом 2019 года.

Автор: 

промисловість (459) спад промисловості (28) Держстат (1440)


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Ну звісно що зараз нарахують "зріст".
******* то до відповідного місяця минулого року. А там вже було таке потужне від'ємне зростання що тепер точно буде такий самий потужний "зріст"
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22.04.2021 17:59 Відповісти
Кредити 5-7-9% та державні програми підтримки бізнесу починають давати результат! Потрібно збільшувати фінансову підтримку бізнесу та населення, бо це дає ефект!
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22.04.2021 19:46 Відповісти
Дайте йому "сельодки"
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23.04.2021 01:55 Відповісти
о каких кредитах идет речь?еще напиши, что растет за счет выдачи 8000 грн. фопам. промпроизводство растет исключительно за счет роста производства в ГМК,на фоне мирового роста,даже картинку вам тут в статье влепилиГосстат зафиксировал рост промпроизводства впервые с начала года - Цензор.НЕТ 827
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23.04.2021 15:45 Відповісти
Это зе плбеда!
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22.04.2021 23:02 Відповісти
Це ж чудово! Такими темпами в березні 2023-го року вийдемо на показник 2019-го? А взагалі, нашо нам те промвиробництво?
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22.04.2021 23:41 Відповісти
какая разница? (с)
видосики ж пишутся? - пишутся
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23.04.2021 08:19 Відповісти
это небывалая победа зеленой власти за 2 года
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23.04.2021 12:31 Відповісти

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