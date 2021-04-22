"Укрзализныця" договорилась о ремонте дизель-поездов с польской Pesa

"Укрзализныця" и Pesa Bydgoszcz S.A. обсудили программу возобновления дизель-поездов польского производства.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик, сообщает пресс-служба компании.

Также "Укрзализныця" пригласила польских коллег к сотрудничеству в рамках проекта City Express.

По словам Юрика, сейчас только 4 из 14 рельсовых автобусов Pesa, которые эксплуатирует украинская железная дорога, находится в рабочем состоянии.

"Часть этих поездов используется на маршруте бориспольского экспресса. Поэтому нам важно их качественно и заранее подготовить к ожидаемому оживлению пассажиропотока, после возобновления объемов международных авиаперевозок", – отметил он.

Стороны договорились, что "Укрзализныця" совместно с заводом-производителем проведут подробную техническую оценку состояния подвижного состава и обработают оптимальную программу ремонта.

Кроме того, предварительно договорились в рамках прямого сотрудничества Pesa об обучении украинских специалистов по техническому обслуживанию поездов, чтоб в будущем уменьшить эксплуатационные траты украинского перевозчика и локализацию ремонтов.

Также польский производитель проявил заинтересованность относительно планов "Укрзализныци" по обновлению парка локомотивов и, при условии долгосрочных программ финансирования, пассажирских поездов для межрегиональных перевозок. "Укрзализныця" предоставит коллегам необходимые технические требования и будет проводить совместные консультации для проработки проектов.