В Киеве из-за ремонта ограничат движение по мосту Метро. ИНФОГРАФИКА
С 22:00 23 апреля до 5:00 26 апреля на столичном мосту Метро через реку Днепр частично ограничат движение транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что на мосту Метро выполнят ремонт деформационных швов. Работы будут проводиться в направлении левого берега (низовая сторона моста).
Ремонт запланировали на выходных, чтобы меньше влиять на трафик. Движение на мосту будет частично ограничено.
Джерело: КГГА
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