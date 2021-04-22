В Киеве из-за ремонта ограничат движение по мосту Метро. ИНФОГРАФИКА

С 22:00 23 апреля до 5:00 26 апреля на столичном мосту Метро через реку Днепр частично ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что на мосту Метро выполнят ремонт деформационных швов. Работы будут проводиться в направлении левого берега (низовая сторона моста).

Ремонт запланировали на выходных, чтобы меньше влиять на трафик. Движение на мосту будет частично ограничено.