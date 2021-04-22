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В Киеве из-за ремонта ограничат движение по мосту Метро. ИНФОГРАФИКА

В Киеве из-за ремонта ограничат движение по мосту Метро. ИНФОГРАФИКА

С 22:00 23 апреля до 5:00 26 апреля на столичном мосту Метро через реку Днепр частично ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что на мосту Метро выполнят ремонт деформационных швов. Работы будут проводиться в направлении левого берега (низовая сторона моста).

Ремонт запланировали на выходных, чтобы меньше влиять на трафик. Движение на мосту будет частично ограничено.

В Киеве из-за ремонта ограничат движение по мосту Метро 01

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Джерело:  КГГА
Київ (4733) ремонт (1500) Київавтодор (162)


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