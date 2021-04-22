Финкомпании выдали за год кредитов на 48 миллиардов, – Нацбанк

За прошлый год финансовые компании выдали физическим лицам кредитов на 48 млрд грн, что на 10% больше по сравнению с 2019 годом.

Об этом во время онлайн-презентации "Микрокредитование в Украине: потребители и рыночная практика" сообщил руководитель управления надзора за финансовыми компаниями Национального банка Украины Александр Залетов, передает Укринформ.

"На сегодняшний день 775 финансовых компаний имеют лицензию на кредитование, но только треть предоставляют эти услуги физическим лицам. Общий объем выданных кредитов физическим лицам за 2020 год составил 48 млрд грн, что на 10% больше, чем в 2019 году", - сказал он.

Он отметил, что в прошлом году почти 10 млн договоров было заключено онлайн, и это свидетельствует, что рынок будет и в дальнейшем развиваться в направлении дистанционных услуг.