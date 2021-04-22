Чиновники Госгеокадастра незаконно присвоили 26 участков земли на Закарпатье, – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила масштабный механизм незаконного выделения в частную собственность государственных земель.

Как сообщает пресс-центр СБУ, сделку организовало высшее руководство главного управления Госгеокадастра в Закарпатской области.

"Оперативники спецслужбы установили, что организовал противоправную схему бывший исполняющий обязанности начальника ГУ Госгеокадастра. Он привлек к "делу" нового главу учреждения и некоторых руководителей структурных подразделений. Участники сделки выделяли из государственной в частную собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения вблизи Ужгорода. При этом в Государственный земельный кадастр дельцы вносили другие данные. Заказчики получали земли с лесными угодьями под видом сельскохозяйственных земельных участков", - говорится в сообщении.

Следователи зафиксировали, что в 2020 году и.о. начальника ГУ Госгеокадастра, в частности, дал разрешение на разработку проекта землеустройства относительно отвода в собственность 26 участков общей площадью почти 54 га. Установлено, что эти земли подлежали передаче в коммунальную собственность объединенной территориальной громаде.

В рамках уголовного производства вынесено подозрения руководителю областного Госгеокадастра, бывшему и.о. начальника Главного управления, начальнику одного из отделов и инженеру землеустроителю.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности лиц, причастных к схеме.