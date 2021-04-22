В Мариуполе запустили единый электронный билет в общественном транспорте

С сегодняшнего дня, 22 апреля, в городе Мариуполь начал работу единый электронный билет муниципального транспортного процессинга – SmartTicketCity, который в ближайшем будущем позволит удобно оплачивать проезд сразу во всех видах транспорта.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, пока что новая услуга доступна только на автобусном маршруте 16-А.

Планируется, что в течение ближайших двух недель эта система будет протестирована, после чего ее постепенно масштабируют на весь Мариуполь.

"Благодаря единому транспортному процессингу уже в ближайшем будущем наши города смогут полноценно реализовывать важные цифровые решения в транспорте и переходить на использование единого э-билета на все виды транспорта SmartTicket, который мы в Мининфраструктуры сейчас активно внедряем", – отметил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.

По словам министра, внедрение единого э-билета муниципального транспортного процессинга позволит городам сформировать единый подход к безналичной оплате проезда в общественном транспорте, упростить приобретение поездки онлайн, в том числе и для гостей города. При этом, рассчитаться за проезд можно любыми бесконтактными платежными средствами любого банка Украины и мира.