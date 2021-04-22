Налоговая обнаружила 950 тысяч литров контрафактного бензина на 26 миллионов, – ГФС

Сотрудники налоговой милиции обнаружили 950 тыс. литров нелегально изготовленного топлива на сумму 26 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Правоохранители установили, что на на одной из АЗС Киева неустановленными лицами совершается сбыт незаконно изготовленных подакцизных товаров, а именно, горюче-смазочных материалов.

Во время обысков на территории Киевской, Черниговской областей и Киева на автозаправочных станциях, которые используются для ведения хозяйственной деятельности обществ, и в нежилых помещениях был изъят бензин разных марок в количестве почти 950 тыс. литров и финансово-хозяйственные документы.

Ориентировочная стоимость обнаруженных горюче-смазочных материалов составляет более 26 млн грн.

Правоохранители планируют провести экспертизу отобранных образцов нефтепродуктов и арестовать изъятые материалы.

Также в пресс-службе добавили, что за первые три месяца 2021 года сотрудники налоговой милиции обнаружили контрафактного топлива на 500 млн грн.