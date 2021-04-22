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Кабмин запускает пилотный проект по системе оплаты труда госслужащих

Кабмин запускает пилотный проект по системе оплаты труда госслужащих

В 2021 году стартует пилотный проект относительно системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Первыми в проекте примут участие Секретариат Кабмина, Минфин, Минцифры и Нацагентство по вопросам госслужбы. В дальнейшем проект планируют расширить на все ведомства.

Во время встречи с министром Кабмина Олегом Немчиновым, замминистра финансов Романом Ермоличевым и главой НАГС Наталией Алюшиной также обсудили вопрос пересмотра количества госслужащих, который предусматривает сокращение лишних должностей.

"В течение последних 4 лет госорганами содержатся в среднем 39 тыс. вакансий, что составляет 17,7% от общего количества государственных служащих. Это приводит к увеличению выплат надбавок по часто субъективному и неэффективному принципу. Уже во втором полугодии этого года граничное количество госслужащих должно уменьшиться на 10%", – добавил Шмыгаль.

Автор: 

Джерело:  Telegram
Кабмін (7826) Мінфін (2954) Мінцифри (834) НАДС (19)


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