Минздрав открыл запись на вакцинацию персонала для крупных и средних предприятий

Министерство здравоохранения начало принимать заявки на вакцинацию от COVID-19 работодателям, которые имеют в своем штате более 50 человек.

Об этом заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Вакцинация будет проводиться при наличии достаточного количества вакцины мобильной бригадой, которая приедет на ваше предприятие", – отметил Ляшко.

По словам замминистра, для того, чтобы записаться в очередь на вакцинацию компания должна оставить заявку через контакт-центр по телефону 0 800 60 20 19, определить ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации, составить поименные списки желающих вакцинироваться, а также обеспечить помещение для вакцинации и медицинского наблюдения.

"Важно, что за один день бригада может сделать ориентировочно 100 прививок. Поэтому учитывайте это при подаче заявок", – уточнил Ляшко.

Он добавил, что если желающих привиться в коллективе менее чем пятьдесят, им по-прежнему рекомендуют записаться в лист ожидания вакцинации индивидуально на сайте или в мобильном приложении "Дія" или по телефону контакт-центра.

Как сообщалось, по состоянию на 13 апреля в лист ожидания вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 записалось почти 450 тыс. человек.