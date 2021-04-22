Евробонды Украины отреагировали ростом на отвод российских войск

Стоимость ВВП-варрантов Украины после новости об отводе российских войск 22 апреля подскочила со 102,5% до 104,4%, а еврооблигации подорожали на 0,8-2,3 процентных пункта в зависимости от даты погашения.

В частности, еврооблигации с погашением в 2033 году выросли в цене на 2,3 п.п. – до 102,79%, а их доходность соответственно опустилась ниже 7% - до 6,9%. Более "короткие" евробонды с погашением в январе 2023 года подорожали на 0,8 п.п. – до 106,62%, а их доходность упала ниже 5% – до 4,73%, передает Интерфакс-Украина.

Затем цены скорректировались, однако незначительно, указали трейдеры изданию.

В то же время нынешние цены на еврооблигации и ВВП-варранты все еще заметно ниже тех, что были в начале февраля этого года. В частности, тогда цена ВВП-варрантов достигала 113,6%, евроблигаций-2033 – 109,5%, еврооблигаций-2023 – 110,1%. Однако затем она начала снижаться, а доходности, соответственно, расти под влиянием таким факторов, как затягивание предоставления Украине очередного транша и ситуация на мировых рынках, к которым последнее время добавился фактор наращивания российских войск у юго-восточной границы Украины и в Крыму.

Ранее в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал на 23 апреля начало процесса возвращения в пункты постоянной дислокации российских войск, которые были задействованы на учениях в Южном и Западном военных округах вблизи границ с Украиной.

Как сообщалось, в отчте от 19 апреля аналитики Morgan Stanley рекомендовали использовать недавнее падение стоимости ВВП-варрантов Украины (котировки на вечер 20 апреля опускались до 102,4%), особенно если цена опустится ниже 100%, для покупки этих инструментов, так как их справедливая стоимость существенно выше и составляет около 145%.

По мнению аналитиков инвестбанка, из всего спектра еврооблигаций Украины предпочтительнее выглядят долларовые бумаги с погашением в сентябре 2024 года и 2025 году, а также в евро с погашением в 2026 году из-за увеличения спреда по сравнению с долларовыми облигациями.