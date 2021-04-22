Киевская область продлила жесткий карантин до 30 апреля

Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на Киевщине продлила действие усиленных карантинных ограничений до 30 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"Ситуация с заболеванием COVID-19 в нашей области пока остается сложной. По данным областного лабораторного центра, только за последние сутки зафиксировано 877 новых случаев заболевания. Количество госпитализации также остается на высоком уровне. Поэтому комиссия приняла решение продлить дополнительные противоэпидемические мероприятия в области еще на неделю, до 30 апреля ", – сообщил первый заместитель главы ОГА Дмитрий Назаренко.

Решение комиссии предусматривает продление до 30 апреля дополнительных противоэпидемических действий, принятых 2 апреля.

В частности, отдельным территориям Киевской области в зависимости от эпидемического состояния:

рекомендуют приостанавливать образовательный процесс в детских садах и школах;

разрешают с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00, с 16:00 до 20:00;

осуществлять перевозки пассажиров можно в количестве не больше 50%;

рекомендуют руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.

Кроме того, на территории области продолжают действовать все противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня.