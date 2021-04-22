Суд установил меру пресечения для одного из подельников судьи Вовка

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения подозреваемому судье-спикеру Окружного административного суда Киева (ОАСК) в виде залога в размере 277 тыс. грн по делу преступной организации под руководством главы суда Павла Вовка.

Как сообщает пресс-служба суда, его также обязали по первому требованию прибывать к прокурорам и запретили общаться с другими подозреваемыми и свидетелями по делу.

Срок действия меры пресечения – до 22 июня 2021 года.

"К подозреваемому может быть применена более жесткая мера пресечения, если он не будет выполнять возложенные на него обязанности", – отмечается в сообщении.

Судьей-спикером ОАСК является Богдан Санин.

По данным расследования Антикоррупционного бюро (НАБУ), он является участником преступной организации, возглавляемой председателем ОАСК.

В то же время НАБУ напоминает, чтодля избрания меры пресечения в виде содержания под стражей главе и другим судьям ОАСК необходимо согласие Высшего совета правосудия, но рассмотрение этого вопроса блокирует генпрокурор Ирина Венедиктова.

"НАБУ и САП неоднократно обращались к генеральному прокурору, чтобы она подписала и направила такое ходатайство в ВСУ. Этого не было сделано, а после открытия материалов по делу (17 марта) получен ответ, что якобы ГПУ уже не может обратиться к ВСП, потому что следствие завершено. Это не соответствует действительности, ведь ВАКС избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу – судье-спикеру ОАСК – после завершения следствия", – подчеркивается в сообщении.

НАБУ напоминает, что председатель и судьи ОАСК, пользуясь "иммунитетом", уже неоднократно нарушали процессуальные обязанности, поэтому без согласия ВРУ и избранной меры пресечения, вероятно, они и в дальнейшем продолжат уклоняться от следствия.

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Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) приостановил дело в отношении главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, после того как подсудимый в шестой раз не явился в суд.

Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Павле Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку, а также еще 4 лицам.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов. НАБУ также обнародовало часть доказательств в этом деле, включая записи разговоров судей о принятии незаконных решений.

В конце ноября 2020 года детективы НАБУ направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей судей Окружного административного суда города Киева (ОАСК), которые проходят по делу Вовка. Однако ходатайство до сих пор не удовлетворено.

В НАБУ также указывали, что подозреваемые также без каких-либо уважительных причин игнорируют вызовы в суд.

Перед этим, 1 октября, судья Печерского райсуда города Киева Сергей Вовк обязал Офис генпрокурора исключить из реестра досудебных расследований информацию о сообщении о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку из-за якобы ненадлежащего его вручения.