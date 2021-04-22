В каждом городе появятся заместители по цифровой трансформации, – Минцифры

Министерство цифровой трансформации ввело должность СDТО – заместителей по цифровой трансформации, чтобы ускорить процесс цифровизации регионов.

Как сообщает пресс-служба Минцифры, такие заместители уже есть во всех министерствах и появятся в каждом городе и громаде.

Министр Михаил Федоров объяснил, что существует алгоритм создания цифровой громади, который включает в себя три этапа:

создается должность, на которую назначают человека, ответственного за цифровизацию;

определяется программа и план действий, который утверждается громадой;

профильный отдел присоединяется к Минцифры, чтобы начать реформировать систему.

"Самый главный вызов для местных руководителей по цифровизации - побороть недоверие к диджитал-государству. Ведь все технологические и фундаментальные процессы мы стараемся закрывать в команде Министерства. А на регионы возлагаем процессы внедрения. Самое главное - чтобы люди получали качественные и удобные сервисы. Чтобы жители небольшого городка по уровню предоставляемых услуг ничем не отличались от жителя столицы", – отметил Федоров.