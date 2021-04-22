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Минздрав не планирует ужесточать карантин на Пасху, – Степанов

Минздрав не планирует ужесточать карантин на Пасху, – Степанов

Министерство здравоохранения не планирует дополнительных карантинных ограничений на время празднования Пасхи, однако призывает украинцев соблюдать противоэпидемиченские правила.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на странице в Facebook.

"Несмотря на то, что пик пандемии пройден, и даже столица после 30 апреля, скорее всего, перейдет в "желтую зону" – расслабляться рано. Я не хочу, чтоб сразу после праздников у нас снова был всплеск заболеваемости", – отметил он.

Также Степанов призвал граждан правильно носить маски, избегать скоплений людей и праздновать в узком семейном кругу, а церкви – создать условия для безопасного посещения храмов верующими.

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Джерело:  Facebook
карантин (2077) МОЗ (1447) Степанов Максим (184) коронавірус (3210)


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