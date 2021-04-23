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Кабмин решил ликвидировать центр исследований антимонопольной политики

Кабмин решил ликвидировать центр исследований антимонопольной политики

Кабинет министров согласовал ликвидацию Центра комплексных исследований по вопросам антимонопольной политики.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №348-р от 21 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, с предложением ликвидировать центр исследований обратился Антимонопольный комитет.

Согласно данным на его сайте, Центр комплексных исследований по вопросам антимонопольной политики является бюджетным учреждением, созданным в 1996 году.

Основной целью деятельности Центра указано научно-исследовательское, экспертное, аналитическое, информационное и методологическое обеспечение деятельности государственных органов в сфере регулирования конкурентных отношений, а также научное обеспечение реализации основных функций Антимонопольного комитета.

Общая тематика научно-исследовательских работ Центра распределена по направлениям: общие принципы реализации конкурентной политики, научно-методические основы анализа товарных рынков, проблемы естественных монополий и правовое регулирование реализации конкурентной политики.

Автор: 

Кабмін (7826) ліквідація (363) Антимонопольний комітет (1464)


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