В Украине зафиксировали 14 277 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 23 апреля в Украине за сутки зафиксировали 14 277 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболел 591 ребенок и 277 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

Также госпитализировали 3 728 человек, умерло 434 пациента, выздоровело – 18 964. При этом совершили 95 740 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской области (1 296), в Киеве (1 269), Харьковской (1 137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 004 630 человек, выздоровело – 1 552 267, летальных случаев зафиксировали 41 700, также провели 9 130 606 тестов.

Также министр сообщил, что с начала кампании вакцинации в Украине привили 508 046 человек, за прошедшие сутки – 16 169.

Напомним, днем ранее, 22 апреля, сообщали о 16 235 новых случаях COVID-19, 21 апреля зафиксировали 12 162 случая инфицирования, 20 апреля – 8 940 случаев, 19 апреля – 6 506.