СБУ подтвердила проведение обысков в бизнес-центре Коломойского по делу "Центрэнерго" (обновлено)

Сотрудники Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки поздно вечером в четверг провели обыски в бизнес-центре "Миллениум", в котором находится офис олигарха Игоря Коломойского.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обыск начался в 20:30. Он проходит по делу "Центрэнерго". Сотрудникам СБУ помогают проводит обыск оперативники Службы внешней разведки.

В пятницу в пресс-службе СБУ подтвердили проведение обысков в бизнес-центре Millennium по делу "Центрэнерго".

"22 апреля сотрудники СБУ провели обыски у фигурантов уголовного производства. В результате изъяты электронные носители информации и документы данного общества. Сейчас продолжаются следственные действия", – сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Дегтяренко в комментарии Радио Свобода.

Он уточнил, что СБУ осуществляет досудебное расследование по делу о продаже компанией "Центрэнерго" на различных сегментах рынка электроэнергии по ценам, которые на 20-30% ниже себестоимости ее производства. По версии следователей, это привело к убыткам и растраты имущества компании на сумму почти 225 млн грн.

В свою очередь сам Коломойский в комментарии изданию заявил, что он не получал никаких официальных обращений от правоохранителей и больше не пользуется офисом в бизнес-центре Millennium.

"Я в Днепре. Смотрю кино. Офиса у меня там нет", – сказал олигарх, добавив, что по какому поводу происходят обыски, он не знает.

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Напомним, ПАО "Центрэнерго" перешло под операционный контроль группы "Приват" с июля 2019 года, после избрания президентом Владимира Зеленского. Контроль был установлен после назначения главой компании Владимира Потапенко.

Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

В конце мая 2020 года Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток назначил нового руководителя "Центрэнего", однако Потапенко остался работать в дирекции госкомпании. В декабре 2020 года "Центрэнерго" продало практически всю электроэнергию на первый квартал 2021 года связанной с Коломойским компании "Юнайтед Энерджи" по цене ниже себестоимости. Кроме того, госкомпания заключала с ООО "Юнайтед Энерджи" другие сомнительные сделки.

Только в конце февраля 2021 года Фонд госимущества сменил генерального директора ПАО "Центрэнерго" и полностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго", назначив новых 8 топ-менеджеров компании.

После смены руководства "Центрэнерго" ограничило поставки электроэнергии связанному с Коломойским трейдеру "Юнайтед Энерджи" из-за наличия просроченной задолженности.