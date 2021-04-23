Аптечная сеть госкомпании "Лекарства Украины" получила миллионные убытки

Государственная аудиторская служба Украины провела проверку государственной акционерной компании "Лекарства Украины" и обнаружила нарушения на миллионы гривен за 2018-2020 годы.

Об этом говорится в письме Госаудитслужбы Кабинету министров о результатах аудита, сообщает проект "Марлин".

По результатам проведенного аудита, в период с января 2018 года по август 2020 года, общее количество аптек и аптечных пунктов правительственной компании и ее дочерних предприятий снизилась в 2,8 раза. В 2018 году функционировало 12 аптек и 16 аптечных пунктов, тогда как в 2020 году осталось 4 аптеки и 6 пунктов. Также уменьшился товарооборот и ухудшилась ситуация госкомпании на украинском аптечном рынке – общая доля в продажах с 0,14% изменилась на 0,001%.

Аудит установил, что руководство компанией "Лекарства Украины" совершалось единолично главой правления компании через неутверждения наблюдательного совета. В течение двух лет в госкомпании должность главы правления занимали четыре человека.

Среди факторов, которые негативно влияли на финансово-хозяйственную компании, аудиторы отметили застарелый стратегический план.

"Несовершенство стратегии развития компании приводит к свертыванию ее аптечной сети, сокращению товарооборота и недостаточному выполнения задач и предмета деятельности, определенных уставом, в частности по обеспечению учреждений здравоохранения и населения через аптеки лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. В то же время, обращая внимание на наличие госпредприятий, которые также совершают деятельность по обеспечению учреждений здравоохранения лекарственными средствами, компания "Лекарства Украины" вообще теряет актуальность своего функционирования", – подытожено в письме Кабмину.

Таким образом, неэффективные управленческие решения привели к чрезмерным тратам и недополучению дополнительных поступлений.

К примеру, пишет "Марлин", компания потеряла возможность получить доходы на сумму 942,4 тыс. грн из-за неэффективного предоставления имущества в аренду. Речь идет о нерыночной арендной плате, занижении площади аренды в документах и неиспользовании 40% помещений компании.

Кроме того, проведенной инвентаризацией товаров на аптечной базе компании установлено нехватку лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования на 1,7 млн грн.

Также во время предоставления услуг по сохранению лекарственных средств "Лекарства Украины" потеряли возможность получить дополнительный доход на 588,8 тыс. грн.

Дополнительно аудиторы потратили 516,9 тыс. грн на юридические услуги, несмотря на наличие штатного юриста в компании и несмотря на отсутствие уголовных дел. Кроме того, госкомпания потеряла обязательства должников на 326,7 тыс. грн из-за того, что не проводила претензионно-исковые работы по взысканию.

Годовые убытки компании "Лекарства Украины", которой управляет правительство, за 2018 год составили 6,4 млн грн, а за 2019 год – 4,8 млн грн.