Крупнейший производитель яиц в Украине увеличил продажи на 14%

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", один из ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, в январе-марте 2021 года увеличила продажи яиц на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 276 млн шт.

Согласно сообщению компании на Варшавской фондовой бирже, продажи яиц на экспорт за указанный период сократились на четверть - до 64 млн шт., в результате доля экспортных продаж составила 23% (против 34% в первом квартале 2020 года), передает Интерфакс-Украина.

Средняя цена яиц возросла на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 0,087 $/шт.

"Овостар Юнион" в первом квартале 2021 года увеличил производство яиц по сравнению с аналогичным периодом минувшего года на 5% - до 411 млн шт. Объемы переработки яиц сократились на 26% - до 112 млн шт.

Продажи сухих яичных продуктов в январе-марте 2021 года сократились на 19% - до 736 тонн, доля экспорта в общей структуре их продаж сохранилась по сравнению январем-мартом 2020 года на уровне 80%.

Объем продаж жидких яичных продуктов за аналогичный период сократился на 19,1% - до 2,93 тыс. тонн, доля экспорта составила 27% (против 46% в первом квартале 2020 года).

Средняя цена реализации сухих яичных продуктов возросла на 12% в годовом исчислении - до 4,57 $/кг, средняя цена продажи жидких яичных продуктов - на 11%, до 1,55 $/кг.

Поголовье птиц "Овостар Юнион" по состоянию на 31 марта 2021 года составляло 8,08 млн голов, в том числе кур-несушек – 6,67 млн голов (на аналогичную дату 2020 года: 7,96 млн и 6,5 млн голов соответственно).

"В первом квартале 2021 года компания была ориентирована на операционную эффективность и повышение рентабельности. Структура продаж была скорректирована в соответствии с рыночной ситуацией в Украине и за рубежом, что объясняет переход от экспорта к местным продажам. Мы видим признаки восстановления рынка после резкого спада в предыдущие два года, что также отражается на показателях деятельности Компании в отчетный период", - подытожил гендиректор компании Борис Беликов, цитируемый в отчете.

Как сообщалось, компания в 2020 году сократила продажи яиц на 4% по сравнению с 2019 годом – до 1,1 млрд штук.

Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V. - в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее гендиректором Борисом Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко.

"Овостар" по итогам 2019 года получил $20 млн чистого убытка против $17,5 млн чистой прибыли в 2018 году. Его выручка в прошлом году сократилась на 16% – до $104,7 млн.

В первом полугодии 2020 "Овостар" получил на $2,44 млн чистой прибыли, что на 33,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Выручка "Овостара" в первом полугодии 2020 года сократилась на 17,3% - до $44,63 млн.