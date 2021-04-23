Нацбанк улучшил прогноз по безработице

Национальный банк Украины (НБУ) по итогам первого квартала улучшил прогноз роста уровня безработицы в текущем году до 9,1% по сравнению 10% в январском прогнозе.

Об этом свидетельствует инфляционный отчет регулятора, передает Интерфакс-Украина.

"В текущем году безработица снизится и в среднем за год составит 9,1%. С одной стороны, восстановление экономической активности будет способствовать нормализации показателя, с другой - снижение тормозится значительным ростом расходов бизнеса на оплату труда", – говорится в отчете.

По оценкам Нацбанка, в 2022 году уровень безработицы снизится до 8,5% и сохранится на этом уровне до конца 2023 года.

Регулятор ожидает, что в 2021 году номинальная зарплата вырастет на 17,8%, в 2022-м – на 9,7%, а реальная зарплата в следующем году увеличится на 8,6%, в 2022-м – на 3,9%.