Байден планирует увеличить вдвое налог для состоятельных граждан, - СМИ

Президент США Джо Байден предложит повысить налог на доход от прироста капитала для состоятельных частных инвесторов почти вдвое - до 39,6% с нынешних 20%, чтобы привлечь в бюджет средства для финансирования социальных программ.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, в этом случае ставка налога для людей, зарабатывающих от $1 млн, с учетом действующей надбавки к налогу на доход от инвестиций в 3,8 процентного пункта, достигнет 43,4%, передает Интерфакс-Украина.

Байден, по словам собеседников издания, не планирует отменять надбавку к налогу, которая используется для финансирования программы медицинской помощи Obamacare.

Повышение налога на доход с прироста капитала позволит привлечь порядка $370 млрд в течение десяти лет, свидетельствуют оценки Urban-Brookings Tax Policy Center.

Если предложение Байдена будет принято, налог на доход от инвестиций в финансовые активы в некоторых случаях может превышать ставку налога на зарплаты и вознаграждения, отмечают источники. Это изменит давно существующее положение налогового кодекса США, согласно которому, налог на доход от инвестиций является более низким, чем на зарплату.

Ранее Байден выступал за уравнивание ставок налога на доход с прироста капитала и подоходного налога для состоятельных частных лиц, отмечая несправедливость того, что многие богатые американцы платят налоги по более низким ставкам, чем средний класс.

Ставка налога на доход с прироста капитала для состоятельных жителей Нью-Йорка может достичь 52,22%, для калифорнийцев - 56,7%.

Байден, как ожидается, представит свои предложения по налогам 28 апреля в рамках его нового плана поддержки американских семей (American Families Plan). Этот план предусматривает, в частности, наращивание государством расходов на детей и образование, в том числе, увеличение суммы налоговых вычетов для семей с детьми, пишет Bloomberg.

В марте президент США уже внес предложение об увеличении ставки корпоративного налога до 28% с 21%, что должно помочь государству покрыть расходы на инвестиции в инфраструктуру. Республиканцы выступили против повышения налогов, настаивая на сохранении ставок, действующих со времен налоговой реформы 2017 года, которую провел президент США Дональд Трамп.