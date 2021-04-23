Нацбанк отнес 13 банков к объектам критической инфраструктуры
Национальный банк Украины впервые определил перечень объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины, в который включил себя и 13 украинских банков.
Как сообщает пресс-служба регулятора, соответствующие полномочия Нацбанку дает закон "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины".
"Так, к объектам критической инфраструктуры в банковской системе Украины относятся банки, устойчивое функционирование которых обеспечивает стабильность банковской системы, имеет существенное значение для экономики и безопасности государства, функционирования общества, и которые представляют значительный общественный интерес", – говорится в сообщении.
В частности, добавили в пресс-службе, речь идет о банках, которые включены в перечень системно важных, и банках, в которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% от статутного капитала.
В соответствии с указанными критериями, список объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины выглядит следующим образом:
- Национальный банк Украины;
- АБ "Укргазбанк";
- Акционерный банк "Пивденный";
- АО КБ "Приватбанк";
- АО "А-Банк";
- АО "Альфа-банк";
- АО "ОТП Банк";
- АО "Ощадбанк";
- АО "ПУМБ";
- АО "Райффайзен Банк Аваль";
- АО "ТАСКОМБАНК";
- АО "Укрэксимбанк";
- АО "Укрсиббанк";
- АО "Универсал Банк".
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