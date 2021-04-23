Нацбанк отнес 13 банков к объектам критической инфраструктуры

Национальный банк Украины впервые определил перечень объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины, в который включил себя и 13 украинских банков.

Как сообщает пресс-служба регулятора, соответствующие полномочия Нацбанку дает закон "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины".

"Так, к объектам критической инфраструктуры в банковской системе Украины относятся банки, устойчивое функционирование которых обеспечивает стабильность банковской системы, имеет существенное значение для экономики и безопасности государства, функционирования общества, и которые представляют значительный общественный интерес", – говорится в сообщении.

В частности, добавили в пресс-службе, речь идет о банках, которые включены в перечень системно важных, и банках, в которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% от статутного капитала.

В соответствии с указанными критериями, список объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины выглядит следующим образом: