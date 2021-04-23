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Билеты на поезда в Беларусь можно будет купить онлайн, – "Укрзализныця"

Билеты на поезда в Беларусь можно будет купить онлайн, –

После восстановления международного пассажирского сообщения пассажиры смогут приобрести билеты в Беларусь и обратно онлайн.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", для этого компания и Белорусская железная дорога согласовали Соглашение о взаимодействии при организации электронной регистрации пассажиров на поезда международного сообщения, курсирующих между Республикой Беларусь и Украиной.

"Расширение онлайн-услуг в международных железнодорожных перевозках - требование сегодняшнего дня и комфорт наших пассажиров. Несмотря на то, что сейчас международные рейсы не осуществляются из-за карантина, специалисты "Укрзализныци" не прекращали сотрудничать с международными коллегами, чтобы улучшать сервис для пассажиров и расширить перечень услуг", - прокомментировал исполняющий обязанности председателя правления компании Иван Юрик.

Отмечается, что соответствующее решение уже поддержала "Укрзализныця", на очереди — белорусская сторона. После подписания документа пассажиры смогут осуществлять поездки в Беларусь и обратно по электронным проездным документам без обращения в билетную кассу.

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Джерело:  "Укрзализныця"
Білорусь (1593) Укрзалізниця (4830)


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24.04.2021 14:05 Відповісти

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