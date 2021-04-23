БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
326 0

Рада проведет внеочередное заседание для голосования за нового министра энергетики

Рада проведет внеочередное заседание для голосования за нового министра энергетики

На следующей неделе Верховная Рада проведет четыре внеочередных заседания, одно из которых посвящено кадровым вопросам и перестановкам в Кабинете министров.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram-канале.

По его словам, в первой половине дня нардепы продолжат рассматривать правки в Земельный кодекс, далее последуют внеочередные заседания.

Как сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия "Интерфакс-Украина", внеочередные пленарные заседания могут состояться во вторник и в четверг.

Он сообщил, что на них парламент собирается, в частности, принять системный законопроект №3718 об основах молодежной политики, который даст молодежи инструменты для участия в политической жизни страны, а также финансирование их проектов.

"Несколько важных законопроектов для аграриев: № 5104 вводит страхование сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой, а № 5202 касается мелиорации земель. Большой блок инициатив связан с работой правоохранительных органов и судебной системы", - рассказал Арахамия.

Ранее в пресс-службе "Слуги народа" сообщили, что будут инициировать проведение внеочередного заседания парламента, на котором планируется выступление кандидата на должность министра энергетики, вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко, а также вынесение на голосование вопроса о его назначении.

Автор: 

ВР (2910) Міненерго (937)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 