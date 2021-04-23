Рада проведет внеочередное заседание для голосования за нового министра энергетики

На следующей неделе Верховная Рада проведет четыре внеочередных заседания, одно из которых посвящено кадровым вопросам и перестановкам в Кабинете министров.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram-канале.

По его словам, в первой половине дня нардепы продолжат рассматривать правки в Земельный кодекс, далее последуют внеочередные заседания.

Как сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия "Интерфакс-Украина", внеочередные пленарные заседания могут состояться во вторник и в четверг.

Он сообщил, что на них парламент собирается, в частности, принять системный законопроект №3718 об основах молодежной политики, который даст молодежи инструменты для участия в политической жизни страны, а также финансирование их проектов.

"Несколько важных законопроектов для аграриев: № 5104 вводит страхование сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой, а № 5202 касается мелиорации земель. Большой блок инициатив связан с работой правоохранительных органов и судебной системы", - рассказал Арахамия.

Ранее в пресс-службе "Слуги народа" сообщили, что будут инициировать проведение внеочередного заседания парламента, на котором планируется выступление кандидата на должность министра энергетики, вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко, а также вынесение на голосование вопроса о его назначении.