Нардеп Волынец пользуется внедорожником топ-менеджера компании Ахметова, – "Схемы"

Народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец, многолетний глава Независимого профсоюза горняков, не указал в декларации 2020 года источник происхождения почти трех миллионов гривен на покупку квартиры в Печерском районе Киева, а также автомобиль, которым регулярно пользуется.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (проект Радио Свобода и UA: Первый).

В частности, журналисты также обратили внимание, что депутат не указал в декларации владения и пользования автотранспортом. Однако в январе-феврале 2021 года Депутат регулярно пользовался автомобилем Toyota Highlander 2019 года выпуска.

С сентября 2019 года эта машина оформлена на сына нардепа – Андрея Волынца. На тот момент такой автомобиль, по данным официальных дилеров, стоил более $50 тыс. или около 1,3 млн грн.

Журналистам также удалось выяснить, что сын главы Национального профсоюза горняков Михаила Волынца работает в структуре олигарха Рината Ахметова – крупнейшего частного владельца шахт в Украине.

Сейчас Андрей Волынец работает в холдинге "Метинвест" – эту информацию озвучили в офисе компании в Женеве, предоставив адрес его рабочей почты. На вопрос о работе сына в холдинге Ахметова Михаил Волынец ответил журналисту: "Мой сын работает, а я не знаю, чем вы занимаетесь".

Ни в отчетности по 2019 год, ни в 2020 году депутат Волынец не указал элитный внедорожник, записанный на сына. Хотя, если пользовался им с момента наступления депутатских полномочий, то должен был.

Кроме того, согласно декларации Волынца, в июне 2020 года он продал свою двухкомнатную квартиру в Киеве на Подоле за 4 млн грн. И сразу же приобрел новое жилье, в полтора раза большей площади в комплексе "Бульвар фонтанов" - элитной новостройке на Печерске, а также оформил на себя два паркоместа. Все это стоило депутату более 7,5 млн грн.

Однако декларации Волынца за 2019 год Волынец указал доход чуть меньше миллиона гривен (это пенсия и зарплата нардепа, а также деньги от Независимого профсоюза горняков и Конфедерации свободных профсоюзов) и $4 тыс. наличными.

В декларации 2020 года у него оставалась наличность в том же размере. Итак, суммарно его доходы и сбережения в период улучшения жилищных условий - более миллиона гривен (это пенсия, депутатская зарплата, а также средства в банке). Этого было недостаточно, чтобы покрыть разницу в 3,5 млн грн для приобретения новой квартиры.

Сам нардеп объяснил журналистам, что деньгами помогла "женщина, с которой он проживает", но Волынец не упоминает о ней в декларации, поскольку считает это "необязательным". При этом специалисты в сфере противодействия коррупции утверждают, что нардеп должен задекларировать гражданскую жену и ее активы, если ведет с ней общий быт.