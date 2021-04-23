Минсоцполитики представило концепт будущей системы пенсионных накоплений

Министерство социальной политики представило в Офисе простых решений и результатов Национального совета реформ законопроекты о введении общеобязательной накопительной пенсионной системы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что доработанные редакции законопроектов Минсоцполитики уже направило в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Основные предлагаемые изменения направлены на: