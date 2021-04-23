Минсоцполитики представило концепт будущей системы пенсионных накоплений
Министерство социальной политики представило в Офисе простых решений и результатов Национального совета реформ законопроекты о введении общеобязательной накопительной пенсионной системы.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что доработанные редакции законопроектов Минсоцполитики уже направило в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Основные предлагаемые изменения направлены на:
- расширение охвата системой пенсионных накоплений людей из незащищенных категорий и уменьшение гендерного разрыва в размере пенсий, в том числе включение в число участников системы людей, которые ухаживают за нетрудоспособными родственниками, являются родителями-воспитателями детских домов семейного типа, патронатными воспитателями и тому подобное;
- введение системы без повышения нагрузки на бизнес и людей - за счет уменьшения размера единого взноса на общеобязательное социальное страхование и уменьшение ставки налога с доходов физических лиц;
- обеспечения для человека возможности управлять своими пенсионными накоплениями через "единое окно" с множественными точками доступа. Человек сможет выбирать авторизованный пенсионный фонд, менять его, получать информацию о состоянии своего счета и совершенных операциях, предоставлять и получать другую информацию с использованием телекоммуникационных сетей через любое устройство, в том числе через "Дію";
- обеспечения для человека права без ограничений в любой момент переводить свои накопления из одного авторизованного субъекта в другой;
- сбор, хранение и обработку данных о пенсионных накоплениях людей под полным контролем государства в Едином социальном реестре в пределах Единой информационной системы социальной сферы;
- определение основным видом выплат в системе пожизненной выплаты (в размере не менее одного прожиточного минимума), и права человека самостоятельно выбирать вид выплаты (пожизненная, одноразовая, на определенный срок) на сумму, превышающую необходимую для выплаты пожизненной пенсии в размере прожиточного минимума. Также в ряде случаев предусмотрено право человека забрать накопления единовременно, независимо от возраста.
Джерело: Минсоцполитики
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