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Нацбанк спрогнозировал повышение тарифов на отопление и горячую воду

Нацбанк спрогнозировал повышение тарифов на отопление и горячую воду

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует повышение тарифов на отопление, горячую воду и другие коммунальные услуги.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за апрель, обнародованном на сайте НБУ.

"Тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут повышаться, поскольку они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда", – сказано в документе.

Нацбанк прогнозирует, что летом этого года цены на природный газ будут более чем вдвое превышать ценовые минимумы прошлого лета. Однако в целом по итогам 2021 года цена газа будет близкой к прошлогодней благодаря постепенному снижению цены газа на европейских газовых хабах в течение года и усилению конкуренции на внутреннем рынке.

Нацбанк также прогнозирует повышение тарифов на другие коммунальные услуги.

"Увеличение заработных плат в сфере ЖКХ (в том числе за счет повышения минимальной заработной платы), и других производственных расходов приведет к дальнейшему удорожанию отдельных коммунальных услуг", – отмечают в НБУ.

Как сообщалось, в начале февраля Кабинет министров, представители местной власти и НАК "Нафтогаз Украины" подписали меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на отопление и горячую воду не повышались.

Согласно документу, убытки коммунальных предприятий, полученные из-за отказа от повышения тарифов на тепло для населения в этом отопительном сезоне, будут компенсированы правительством до 1 октября 2021 года. Однако механизм такой компенсации пока не определен.

Автор: 

Тарифи на воду (121) НБУ (9407) опалення (570) Підвищення тарифів (252)


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Топ коментарі
+35
Є такий гарний вислів:
"Ви сьогодні живете так як вчора голосували".
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23.04.2021 16:41 Відповісти
+24
Хто прийме рішення про підвищення тарифів - "чумадан" в рученьки і на вихід або ж за грати .
Все дуже просто.

Люди за межею бідності, ціни на продукти, товари зашкалюють.
А пенсіоерам влаштували - ГЕНОЦИД.
Ні досить - таке терпіти більше немає можливості.
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23.04.2021 15:28 Відповісти
+19
а как же истерики зебилов что вислюк оманский снизит тарифы в 2-10 раз?))
Неужто клоун как всегда - окропил зебилов "божьей благодатью" и вторую половину вареника они уже не получат?
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23.04.2021 16:42 Відповісти
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Хто прийме рішення про підвищення тарифів - "чумадан" в рученьки і на вихід або ж за грати .
Все дуже просто.

Люди за межею бідності, ціни на продукти, товари зашкалюють.
А пенсіоерам влаштували - ГЕНОЦИД.
Ні досить - таке терпіти більше немає можливості.
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23.04.2021 15:28 Відповісти
Є такий гарний вислів:
"Ви сьогодні живете так як вчора голосували".
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23.04.2021 16:41 Відповісти
Та не може бiть! То все Порошенко виноват (с) ************
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24.04.2021 12:12 Відповісти
вивсеврете!)) рост границы субсидий с 12 до 20%, а так же снижения размеров субсидий и, главное, отмена субсидий при наличии депозитов в банках(новый указ от слуг урода и зеленского) наглядно демонстрирует что "эпоха бедности" закончилась и пенсионеры с жиру бесятся - в то время когда вислюку оманскому не хватает средств на смену обивки салона в самолетах.. да и ленке с мендельшей - на шопинг в Парижах и Катарах))
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23.04.2021 16:46 Відповісти
Вифсьоврети! Зеленский обещалъ:

Заможний громадянин - заможна держава
Кожен бізнесмен за 5% зможе задекларувати та легалізувати свої доходи. Отримані кошти підуть на зменшення тарифного навантаження для малозабезпечених.
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського
https://program.ze2019.com/
Нацбанк спрогнозировал повышение тарифов на отопление и горячую воду - Цензор.НЕТ 7687
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24.04.2021 18:43 Відповісти
Люди просто платите свои 15%. Не нравиться пусть идут в суд. То, что доходы и расходы не сбалансированы вина чиновников, мы им з/ плату платим не за то, что они превратили нашу жизнь в ад, а чтоб они сделали ее комфортной. То , что они устроили во всем мире называют геноцид. Надо подавать на них в европейский суд и пусть отвечают.
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24.04.2021 09:33 Відповісти
Вяло, Тасасик!
Нужно так: "украинские пенсионеры роются в помойках в поисках отрубей!"
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24.04.2021 10:23 Відповісти
В Україні щоб заробити пенсію на рівні середньої зарплати по країні (11230 грн за підсумками 2020 року), треба мати не менше 40 років стажу і пенсійний коефіцієнт не менше 2,5. Щоб мати такий коефіцієнт - ЗП має бути не менше 30 000 після податків (або 36 000 до сплати податків). В Україні багато людей отримує 30т грн , якщо ти не чиновник і не власник бізнесу?
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24.04.2021 10:33 Відповісти
Во первых пенсия начисляется с грязной зарплаты. А во вторых - ты хочешь пенсией получать БОЛЬШЕ, чем ты отчислил в пенсионный фонд?
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24.04.2021 11:48 Відповісти
"Грязная зарплата" - це і є зарплата до податків. 36 т до податків і є 30 після податків.

Чому у пенсіонерів зараз малі пенсії? Тому, що роботодавці не доплачують не хочуть підвищувати) їм зарплату. Щоб підвищити собі зарплату - тільки змінити місце роботи на більш високооплачуване. За рік -півтора і на новій роботі зарплата перестає влаштовувати і далі по колу
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24.04.2021 12:32 Відповісти
Тим хто заробив 11000 субсідію не дають, а працювали вони за ці гроші важко. 11000 то не спасіння, більш того, що знецінюваннями їх пограбували. А колтюи більше 40 років пропазав десь, то ліки потрібні... Так що тих хто сплачував податки грабують більше всіх.
Мінімальна пенсія взагалі не може бути за прожитковий мінімум, а прожитковий мінімум мають рахувати з тарифами.
А ті хто гарував і платив податки більше 40 років, мають жити не на 11000, а достойно проводити старість, бо податків с платили за всіх...

Пенсію нормальну отримують тільки судді та прокурори, вони собі індексувати не забувають.
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26.04.2021 02:48 Відповісти
да идите вы на уй уроды , быдло воры и бездари а не власть
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24.04.2021 20:38 Відповісти
а как же истерики зебилов что вислюк оманский снизит тарифы в 2-10 раз?))
Неужто клоун как всегда - окропил зебилов "божьей благодатью" и вторую половину вареника они уже не получат?
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23.04.2021 16:42 Відповісти
п.с. а тут они сами себе противоречат:

"Тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут повышаться, поскольку они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда", - сказано в документе.
Нацбанк прогнозирует, что летом этого года цены на природный газ будут более чем вдвое превышать ценовые минимумы прошлого лета. Однако в целом по итогам 2021 года цена газа будет близкой к прошлогодней благодаря постепенному снижению цены газа на европейских газовых хабах в течение года и усилению конкуренции на внутреннем рынке.

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23.04.2021 16:55 Відповісти
Все верно. Тарифы растут только в одну сторону. Они же вам не дети, туда-сюда шастать.
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23.04.2021 17:55 Відповісти
Трудно читать и воспринимать такую абракадабру и ахинею, как будто кто-то с бодуна это написал!?
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23.04.2021 20:42 Відповісти
Проблема в том, что у зебилов нет мозгов. Они понять не могут, что тарифы - это экономика, тарифы можно снизить только путем снижения себестоимости или же компенсацией с бюджета. Если экономика в жопе, а МВФ кредитов не дает поступления в бюджет можно увеличить только увеличением тарифов за счет конечного потребителя. А все эти увеличения зарплат (что никак не согласуется со снижением себестоимости) - фуфло, потому что повышение тарифов и цен сожрет все повышения зарплат и пенсий. Каждый останется при своем.
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23.04.2021 18:24 Відповісти
Народ должен уволить всю власть и всех с НацБанка, и все органы зачистить! Тотальная чистка ибо это менеджеры не народа, а олигархов с их монополиями и они у них получают коррупционные взятки с грабежа народа. Год назад были платежки в 4 раза меньше за отопление. Грабеж народа на грани возможностей народа. Нужно забрать у олигархов все предприятия влияющие на платежки - это вопрос государственной безопасности! Олигархи должны быть арестованы, как в США против монополистов закон антимонопольный, что наших бы олигархов там бы арестовали давным-давно и там наказание по Акту Шермана - штрафы, конфискации и тюремный срок без права на досрочное освобождение!
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23.04.2021 17:23 Відповісти
как сказал Шариков - "Отобрать и разделить."
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23.04.2021 18:25 Відповісти
поубивать всю гниль хочется, что издевается над Украинским народом.
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23.04.2021 17:25 Відповісти
ЗЕ, ты же совсем другое своим баранам обещал!
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23.04.2021 18:11 Відповісти
Совсем ох#ели эти твари, только и знают, как побольше грабануть и так уже обнищавший народ. Вы слуги олигархов, а не народа, народ вам совсем не интересен, а вот олигархи - это ваш удел.
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23.04.2021 18:21 Відповісти
за кого голосовал?
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23.04.2021 18:48 Відповісти
думаешь другие были б лучше?
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24.04.2021 13:19 Відповісти
Собственно, они и были лучше.
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24.04.2021 19:01 Відповісти
коли пройдисвіти керують то так стається .....не надовго !
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23.04.2021 19:34 Відповісти
Зеленоиды! Ау! Хуже не будет?
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23.04.2021 20:32 Відповісти
Нє ну не уй.бки "они не корректировались в 2020 году"?! Скоро вони певно писатимуть, типу, що ціни не користувалися в квітні, тт щомісяця будуть підвищувати. А чому б і ні? Наш народ все стерпить, не зїсть, не допє, за кордон поїде працювати, тільки б за комуналку заплатити вчасно.
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23.04.2021 20:35 Відповісти
Уже перестаешь удивляться структуре управления сегодняшней Украиной - ну почему, например, о планируемом повышении тарифов на отопление нас не информирует Укрзализница, Укртелеком или Укравтодор? Почему это делает НБУ - это что его новая управленческая функция? Тогда зачем Министерства финансов, экономики. энергетики, НКРЭ КП ( утверждающая эти праметры в энергетике) и т.п. и Кабмин в целом? У нас что теперь каждый гос.орган по своим прикидкам планирует изменение тарифов на услуги и цен на товары и информирует об этом население? На ум сразу приходит М. Жванецкий - Я бесконечно уважаю чудовищный выбор моего народа! Все великие давно уже умерли, да и мне что-то нездоровится!
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23.04.2021 20:39 Відповісти
Хуже не будет...,меее,барыги...,в 80 раз ...,брата убил...,полудурки безмозглые,зелёные уроды ...
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23.04.2021 21:19 Відповісти
Почему при плохом Яныке коммуналка была ниже раз в 6 чем сейчас????
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23.04.2021 22:18 Відповісти
Так и зарплаты были меньше -
Средняя заработная плата в Украине в марте 2013 года составила 3212 грн
Средняя заработная плата в Украине в Украине в феврале 2021-го составила 12 549 грн,
а в долларовом эквиваленте - примерно тоже самое и было
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24.04.2021 04:33 Відповісти
реальная зарплата у 70% украинцев до 10 000 грн
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24.04.2021 13:21 Відповісти
Нацбанк спрогнозировал повышение тарифов на отопление и горячую воду - Цензор.НЕТ 1590
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23.04.2021 23:30 Відповісти
ну что 73-хпроцентное хохолосранок дебилье, вытягиваете этих квартальных ...АНДОНОВ или уже не прикольно?
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24.04.2021 06:48 Відповісти
суки млять квартальные
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24.04.2021 06:46 Відповісти
Посмеемся,когда к этим уродам придут домой за денюжкой на оплату,не,не кредит,не в долг,а грабь награбленное они и не знают,юужут вам еще 90-е,зеленопузики,и нетаньяху вас хрен спасет.Зеленская рожа жидовского виду,бить не по паспорту тя будут,а по роже,я с удовольствием на память оставлю кусочек сушеного зеленограя рояльного,но сначала он на рояле играть будет,а я крышкой похлопаю,кто быстрее поиграем.Вовочка-дурная головочка,отходи от кокоса и посмотри,что ты,****,сделало,а потом прыгни с Говерлы,один хрен леса нет.Мразь криворожденная,криворожалкой.
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24.04.2021 07:00 Відповісти
самое смешное в этом-"нацбанк СПРОГНОЗИРОВАЛ... я и без нацбанка знаю,что у нас НИЧЕГО дешеветь не будит,кроме зарплаты у простых людей.
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24.04.2021 08:08 Відповісти
уже приняли закон про автоматическое списание со счетов
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24.04.2021 12:35 Відповісти
А если так:
Народ Укрпины спрогнозировал тотальный отказ платить коммунальные пока они не упадут до приемлемого уровня.
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24.04.2021 09:16 Відповісти
тогда будет тотальный рост бомжей
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24.04.2021 13:24 Відповісти
А хрен там. Закон про автоматическое списание уже готов.
С тебя просто будут снимать без твоего согласия.
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24.04.2021 19:03 Відповісти
что снимать штаны? а если нет денег на карточке или вообще её?
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25.04.2021 12:17 Відповісти
Тогда ты сам себя уже наказал.
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25.04.2021 12:38 Відповісти
Знімати кошти з карточки ніхто не буде без дозволу власника картки, бо рухне вся фінансова система держави. Люди побіжать знімати гроші з рахунків, при знятті 15-20% готівки з банківських рахунків приведе до обвалу банківської системи і навіть вмикання станка не дасть результату врятувати ситуацію з крахом фінансової системи. Може бути оголошений дефолт, але дефолт не вигідний сьогодні, потрібно дочекатись Світового дефолту і оголосити дефолт десь у другій десятьсі.
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26.04.2021 10:06 Відповісти
"ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ!"(с)
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24.04.2021 09:27 Відповісти
Нацбанк, интересует что будет с ценами на яйца, лук и картофель.
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24.04.2021 09:51 Відповісти
всё взаимосвязано, сейчас выгоднее самим всё выращивать
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24.04.2021 13:23 Відповісти
1 тонна угля даёт 13 000 квт эл эл.энергии плюс 10 Гкал тепла .Тонна на бирже в Европе сегодня стоит 67 долларов = 1900 грн . Нам уже продают уголь за 4600 грн за тонну - кому в карман попадёт разница 2700 грн ? Народу? Да конечно - йух. Ну и далее по плану 1грн69коп за киловатт плюс 1700грн за Гкал. получаем 21970 грн плюс 17 000 грн =38970 грн .Делим на 1900 грн = 20 раз .Вот как надо вести бизнес ! Слуги олигархрв -зеленокожие пианисты всё сделают чтобы уничтожить корову которую они доят .
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24.04.2021 09:53 Відповісти
Короче ....если не вирусом так тарифами ! Но, лишних избирателей лишат голоса навсегда!
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24.04.2021 10:26 Відповісти
государство приучает людей забивать болт на оплату коммуналки в свете повторяющихся карантинов, роста безработицы, постоянного роста стоимости жизни при падении её уровня ... идем к успеху
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24.04.2021 12:23 Відповісти
зачем платить, потом зеля примет специальный закон, как с валютчиками и бляхерами
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24.04.2021 12:34 Відповісти
зеля не может прилюдно обхезаться, поэтому вгоняет систему в долги и терпит. но потом все равно прорвет...
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24.04.2021 12:33 Відповісти
как мы сейчас видим, барыги смогли наладить более и менее систему , что все приносило прибыль, платилось вовремя, была стабильность был рост. но зебилы все опять поломали, разве что олигархи приплюсовали себе лярды под шумок...
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24.04.2021 12:40 Відповісти
да пох.пусть поднимают.не платил и не собираюсь.
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24.04.2021 14:52 Відповісти
ну тогда есть возможность познакомиться с коллекторами от Ахметова, Бени и подобных им небожителей Украины, распоряжающихся энергоресурсами страны
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24.04.2021 15:00 Відповісти
да и на коллекторов пох. свое уже пожил. родственников нет.здоровья нет.так дальше жить совсем не хочется.зато чемодан шахида есть.жду с нетерпением коллекторов.да и соседей с перфораторами совсем не жалко.
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24.04.2021 15:05 Відповісти
радикальный подход, но работать надо не с исполнителями, а с хозяевами
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24.04.2021 15:58 Відповісти
Так тебя теперь и спрашивать никто не будет, если у тебя есть счет хоть в каком-то банке.
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24.04.2021 19:04 Відповісти
Правильно, не плати, мы за тебя заплатим. Нормальным же людям некуда деньги девать-будем за таких бичей платить
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25.04.2021 12:27 Відповісти
когда уже этот цирк шапито уйдёт из власти???
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24.04.2021 15:50 Відповісти
Ну, зебилушки, можете начинать выходить на дороги.

Благо дело сейчас уже тепло и можете хоть до нового года слюни пускать.
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24.04.2021 19:00 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3541322.html ЗЕлений віслюк обіцяв знизити тарифи вдвічі. А тепер дивимося, що насправді... Нацбанк спрогнозировал повышение тарифов на отопление и горячую воду - Цензор.НЕТ 8519
Я.Князь
Нацбанк спрогнозировал повышение тарифов на отопление и горячую воду - Цензор.НЕТ 1659
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24.04.2021 20:32 Відповісти
Справа в тому, що популізм крокує по Україні. Громадяни не навчились відокремлювати зерно від полови, правду від брехню, чесну людину від злодія.
Я вважаю, що на протязі 30 років в Україні не було жодного достойного, добропорядний, патріотичного президента. Всі з них йшли у владу лише для задоволення своїх меркантильних задоволень.

Як сказав, нині покійний Яворівський - "МАЄМО ТЕ, ЩО МАЄМО"
Тому потрібно перейти від парламентсько-президентської республіки до парламентської. Але потрібно встановити жорсткий фінансовий контроль за фінансуванням партій і відокремити бізнес від політики.
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26.04.2021 09:55 Відповісти
Может не успеть добежать до ростова.
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25.04.2021 13:03 Відповісти
Ростов зайнятий, може рекомендувати ВорОнеж.
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26.04.2021 09:57 Відповісти
А где все эти , которые за гниду сипатую ?
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25.04.2021 13:04 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=*****************************************************************-k1L_j3mJ-XDsAsSrfpFElU7_DoU9KNKlJB7hALQpY2mjaAcYuKh88jHSmhD1fmUfQ&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=*****************************************************************-k1L_j3mJ-XDsAsSrfpFElU7_DoU9KNKlJB7hALQpY2mjaAcYuKh88jHSmhD1fmUfQ&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=*****************************************************************-k1L_j3mJ-XDsAsSrfpFElU7_DoU9KNKlJB7hALQpY2mjaAcYuKh88jHSmhD1fmUfQ&__tn__=-]C%2CP-R
Dmitriy Korneychuk .
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk# 13 ч. ·

Как я и прогнозировал, поставщики газа начали выставлять украинцам годовую цену на газ. И везде она выше 8 грн за куб. Что летом, что зимой.

Собственно, это и подтверждает мои слова, почему Зеленский нам сделал с начала года газ по 7 грн под видом «снижения». Плюс - около 2 грн за куб за мифическую доставку. Задача была приучить любителей голосовать за Голобородько, что газ дешевле уже не будет.

Ну, а народ молча «проглотил». Гиднись украинца она такая...
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26.04.2021 00:25 Відповісти
Моя пенсія відстала від тарифів. Тарифи відірвались аж за горизонт.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ



Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.



Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.***
Дані статті можна прибрати з КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ тому, що вони не діють. Відповідно, гаранта Конституції можна відправити на смітник, тому що він не виконує Статтю 102 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ.

Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
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26.04.2021 09:42 Відповісти
А вы часом не ******, господа у власти?
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06.07.2021 13:59 Відповісти

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