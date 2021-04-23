Нацбанк спрогнозировал повышение тарифов на отопление и горячую воду
Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует повышение тарифов на отопление, горячую воду и другие коммунальные услуги.
Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за апрель, обнародованном на сайте НБУ.
"Тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут повышаться, поскольку они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда", – сказано в документе.
Нацбанк прогнозирует, что летом этого года цены на природный газ будут более чем вдвое превышать ценовые минимумы прошлого лета. Однако в целом по итогам 2021 года цена газа будет близкой к прошлогодней благодаря постепенному снижению цены газа на европейских газовых хабах в течение года и усилению конкуренции на внутреннем рынке.
Нацбанк также прогнозирует повышение тарифов на другие коммунальные услуги.
"Увеличение заработных плат в сфере ЖКХ (в том числе за счет повышения минимальной заработной платы), и других производственных расходов приведет к дальнейшему удорожанию отдельных коммунальных услуг", – отмечают в НБУ.
Как сообщалось, в начале февраля Кабинет министров, представители местной власти и НАК "Нафтогаз Украины" подписали меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на отопление и горячую воду не повышались.
Согласно документу, убытки коммунальных предприятий, полученные из-за отказа от повышения тарифов на тепло для населения в этом отопительном сезоне, будут компенсированы правительством до 1 октября 2021 года. Однако механизм такой компенсации пока не определен.
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Все дуже просто.
Люди за межею бідності, ціни на продукти, товари зашкалюють.
А пенсіоерам влаштували - ГЕНОЦИД.
Ні досить - таке терпіти більше немає можливості.
"Ви сьогодні живете так як вчора голосували".
Заможний громадянин - заможна держава
Кожен бізнесмен за 5% зможе задекларувати та легалізувати свої доходи. Отримані кошти підуть на зменшення тарифного навантаження для малозабезпечених.
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського
https://program.ze2019.com/
Нужно так: "украинские пенсионеры роются в помойках в поисках отрубей!"
Чому у пенсіонерів зараз малі пенсії? Тому, що роботодавці не доплачують не хочуть підвищувати) їм зарплату. Щоб підвищити собі зарплату - тільки змінити місце роботи на більш високооплачуване. За рік -півтора і на новій роботі зарплата перестає влаштовувати і далі по колу
Мінімальна пенсія взагалі не може бути за прожитковий мінімум, а прожитковий мінімум мають рахувати з тарифами.
А ті хто гарував і платив податки більше 40 років, мають жити не на 11000, а достойно проводити старість, бо податків с платили за всіх...
Пенсію нормальну отримують тільки судді та прокурори, вони собі індексувати не забувають.
Неужто клоун как всегда - окропил зебилов "божьей благодатью" и вторую половину вареника они уже не получат?
"Тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут повышаться, поскольку они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда", - сказано в документе.
Нацбанк прогнозирует, что летом этого года цены на природный газ будут более чем вдвое превышать ценовые минимумы прошлого лета. Однако в целом по итогам 2021 года цена газа будет близкой к прошлогодней благодаря постепенному снижению цены газа на европейских газовых хабах в течение года и усилению конкуренции на внутреннем рынке.
Средняя заработная плата в Украине в марте 2013 года составила 3212 грн
Средняя заработная плата в Украине в Украине в феврале 2021-го составила 12 549 грн,
а в долларовом эквиваленте - примерно тоже самое и было
Народ Укрпины спрогнозировал тотальный отказ платить коммунальные пока они не упадут до приемлемого уровня.
С тебя просто будут снимать без твоего согласия.
Благо дело сейчас уже тепло и можете хоть до нового года слюни пускать.
Я.Князь
Я вважаю, що на протязі 30 років в Україні не було жодного достойного, добропорядний, патріотичного президента. Всі з них йшли у владу лише для задоволення своїх меркантильних задоволень.
Як сказав, нині покійний Яворівський - "МАЄМО ТЕ, ЩО МАЄМО"
Тому потрібно перейти від парламентсько-президентської республіки до парламентської. Але потрібно встановити жорсткий фінансовий контроль за фінансуванням партій і відокремити бізнес від політики.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=*****************************************************************-k1L_j3mJ-XDsAsSrfpFElU7_DoU9KNKlJB7hALQpY2mjaAcYuKh88jHSmhD1fmUfQ&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=*****************************************************************-k1L_j3mJ-XDsAsSrfpFElU7_DoU9KNKlJB7hALQpY2mjaAcYuKh88jHSmhD1fmUfQ&__tn__=-]C%2CP-R
Dmitriy Korneychuk .
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk# 13 ч. ·
Как я и прогнозировал, поставщики газа начали выставлять украинцам годовую цену на газ. И везде она выше 8 грн за куб. Что летом, что зимой.
Собственно, это и подтверждает мои слова, почему Зеленский нам сделал с начала года газ по 7 грн под видом «снижения». Плюс - около 2 грн за куб за мифическую доставку. Задача была приучить любителей голосовать за Голобородько, что газ дешевле уже не будет.
Ну, а народ молча «проглотил». Гиднись украинца она такая...
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.***
Дані статті можна прибрати з КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ тому, що вони не діють. Відповідно, гаранта Конституції можна відправити на смітник, тому що він не виконує Статтю 102 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ.
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.