Кабмин установил компенсацию в случае смерти вследствие вакцинации от COVID-19

В случае смерти пациента вследствие вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 государство обязуется выплатить членам семьи, родителям, иждивенцам умершего выплату, равную 750 прожиточным минимумам для работоспособных людей по состоянию на 1 января 2021 года (2 270 грн).

Соответствующее постановление Кабинета министров от 31 марта №371 обнародовано на "Урядовому портале".

В то же время, в случае получения инвалидности также предусмотрены выплаты: в 400-кратном размере прожиточного минимума (908 тыс. грн) для лиц с инвалидностью I группы, в 350-кратном размере (794,5 тыс. грн) для лиц с инвалидностью II группы и в 300-кратном (681 тыс. грн) для лиц с инвалидностью III группы.

Причинную связь инвалидности с осложнениями, возникшими после вакцинации, будут устанавливать на основании протокола расследования, подающегося группой оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации.

При этом, в случае получения выплаты на компенсацию вреда, связанного с осложнениями, которые могут возникнуть после вакцинации, по процедуре Всемирной организации здравоохранения в рамках глобальной инициативы COVAX, выплаты государственной компенсации не осуществляются.