Минобороны планирует освоить 70% финансирования гособоронзаказа до конца июля

До конца июля Министерство обороны планирует принять более 90% обязательств и использовать около 70% финансового ресурса на расчеты за поставленную оборонную продукцию и предварительную оплату, предусмотренную государственным оборонным заказом в текущем году.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Александр Миронюк, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, основные показатели ГОЗ на 2021 год одобрены решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года, которое введено в действие указом президента Украины от 30 марта 2021 года №132/2021 и утверждено постановлением Кабинета министров обороны Украины от 2 апреля 2021 года №335-4.

"В этом году в основные показатели государственного оборонного заказа оборонного ведомства включены мероприятия на общую сумму 22,5 млрд грн. Указанный ресурс будет распределен по четырем основным направлениям. В Министерстве обороны уже начато заключение дополнительных соглашений к действующим контрактам и проведение процедур закупок. Все наши усилия направлены на усиление Вооруженных Сил и их способности эффективно защищать Украину", - отметил Миронюк.

Заместитель министра обороны Украины, в частности, отметил, что в этом году на закупку вооружения и военной техники будет выделено 59% средств государственного оборонного заказа, на модернизацию и ремонт ВВТ - 27%, на меры, направленные на обеспечение живучести арсеналов, строительства объектов специального назначения для сбора боеприпасов - 9% и на опытно-конструкторские работы - 5%.

При этом в текущем году с целью максимально эффективного и результативного обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины расчеты за поставленную продукцию и доавансирование по заключенным в прошлом году контрактам будут в приоритете. Это составит 84% ГОЗ-2021.

"Выполнение Министерством обороны Украины государственного оборонного заказа на 2021 год совершается планово. ГОЗ формировался из расчета максимального закрытия государственных контрактов заключенных в 2020-2021 годах во избежание правового вакуума и для того, чтобы начать 2022 год в соответствии с новым законодательством", - сообщил Миронюк.