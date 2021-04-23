Восемь средств индивидуальной защиты украинских производителей отвечают европейским стандартам

В декабре 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) инициировала бесплатное тестирование изготовленных в Украине средств индивидуальной защиты в аккредитованной лаборатории ЕС. На днях стало известно об итогах оценки качества СИЗ украинских производителей. В целом из 12 протестированных изделий 8 успешно прошли тестирование и подтвердили соответствие качества своей продукции стандартам ВОЗ и ЕС.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

С начала объявления об инициативе для участия в оценке своей продукции в европейской лаборатории зарегистрировались 11 украинских компаний. Они должны были документально подтвердить обращение продукции в Украине и систему управления качеством предприятия. Соответствовали условиям участия 7 компаний, изготовленные ими СИЗ были направлены в европейскую лабораторию.

По информации ВОЗ в Украине, успешно прошли тестирование и подтвердили соответствие качества своей продукции следующие 8 изделий:

респиратор FFP2 (производитель ООО "Технические фильтрующего материала") - модель TFM A P2 (соответствие стандартам EN 149 и EN 14683 (тест на устойчивость к брызгам)

респиратор FFP2 (производитель ООО "Технические фильтрующего материала") - модель TFM U P2 (соответствие стандартам EN 149 и EN 14683 (тест на устойчивость к брызгам)

маска медицинская для медицинского работника (производитель ООО "Медикал СТРИМ") - соответствие стандарту EN 14683: 2014 (type IIR)

маска медицинская для медицинского работника (производитель ООО "МЕД ПРОМ") - соответствие стандарту EN 14683: 2014 (type IIR)

маска медицинская для немедицинского работника (производитель ООО "МЕД ПРОМ") - соответствие стандарту EN 14683: 2014 (type II)

маска медицинская для медицинского работника (производитель ООО "Главная Мануфактура") - соответствие стандарту EN 14683: 2014 (type IIR)

маска медицинская для немедицинского работника (производитель ООО "Главная Мануфактура") - соответствие стандарту EN 14683: 2014 (type II)

комбинезон (производитель ООО "ГРУППА ВЕНЕТО") - соответствие стандартам EN 13034, EN 14126, EN 11092 (устойчивость водяного пара ткани) соответствует параметру ЕС m2Pa / W <30, но ВОЗ рекомендует m2Pa / W <6

Производители СИЗ с признанными стандартами качества могут опираться на них не только для увеличения производства в Украине, но и для выхода на европейский рынок.